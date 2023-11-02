Гіпотермія у новонароджених

Гіпотермія визначається Всесвітньою організацією охорони здоров’я як внутрішня температура < 36,5 °C (97,7 °F). У недоношених немовлят гіпотермія підвищує частоту ускладнень та смертність. Гіпотермія може бути виключно екологічною або представляти інтеркурентне захворювання (наприклад, сепсис). Підтримання відповідної температури навколишнього середовища в кімнаті для пологів або операційній кімнаті має вирішальне значення для запобігання неонатальній гіпотермії. Немовлята з гіпотемією повинні нагрітися повторно, а будь-яке основне захворювання має бути діагностоване та оброблене.
Нормальна температура в прямій кишці у доношених та недоношених немовлят становить від 36,5 до 37,5 °C. Хоча гіпотермія — це внутрішня температура < 36,5 °C, холодовий стрес може виникати і при більш високих температурах, коли втрата тепла вимагає посилення вироблення метаболічного тепла.
Патофізіологія гіпотермії у новонароджених
На рівновагу тепла впливає відносна вологість, потік повітря, безпосередній контакт з холодними поверхнями, близькість до холодних предметів і температура навколишнього повітря. Новонароджені схильні до швидкої втрати тепла та, як наслідок, гіпотермії через високе співвідношення площі поверхні до об’єму, що ще вище у новонароджених з низькою вагою при народженні. Існує кілька механізмів втрати тепла:
Випромінювальні теплові втрати: Гостра шкіра піддається впливу навколишнього середовища, що містить предмети більш низької температури.
Випаровуючі втрати тепла: Новонароджені вологі амніотичною рідиною.
Кондуктивні втрати тепла: Новонароджені контактують з холодною поверхнею або предметом.
Конвективні втрати тепла: Потік прохолоднішого навколишнього повітря відводить тепло від новонародженого.
Тривалий, нерозпізнаний холодний стрес може відводити калорії для вироблення тепла, що погіршує ріст. У новонароджених спостерігається метаболічна відповідь на охолодження, яке включає хімічний (без струшування) термогенез шляхом виділення симпатичних нервів норадреналіну з коричневого жиру. Ця спеціалізована тканина новонародженого, розташована на потилиці, між лопатками та навколо нирок і наднирників, реагує на ліполіз із подальшим окисненням або повторною естерифікацією жирних кислот, які вивільняються. Ці реакції виробляють тепло локально, а багата кровопостачання коричневого жиру допомагає передати це тепло на решту тіла новонародженого. Ця реакція збільшує швидкість метаболізму та споживання кисню у 2–3 рази. Таким чином, у новонароджених із дихальною недостатністю (наприклад, недоношене немовля з респіраторним дистрес-синдромом) холодовий стрес також може призводити до гіпоксії тканин та ураження нервової системи. Активація запасів глікогену може спричинити тимчасову гіперглікемію. Постійна гіпотермія може призвести до гіпоглікемії та метаболічного ацидозу та збільшити ризик виникнення сепсису з пізнім початком та смертності.
Незважаючи на компенсаційні механізми, новонароджені, особливо немовлята з низькою вагою при народженні, мають обмежену здатність до терморегуляції та схильні до зниження внутрішньої температури. Навіть до зниження температури виникає холодний стрес, коли втрата тепла вимагає збільшення вироблення метаболічного тепла.
Нейтральне теплове середовище (термонейтральність) є оптимальною температурною зоною для новонароджених; визначається як температура навколишнього середовища, за якої метаболічні витрати (і, таким чином, витрати калорій) необхідні для підтримання температури тіла в межах нормального діапазону (ректальна від 36,5 до 37,5 °C) є найнижчими. Конкретна температура навколишнього середовища, необхідна для підтримки термонейтральності, залежить від того, чи є новонароджений вологим (наприклад, після пологів або ванни) або ганчіркою, від його ваги, гестаційного віку та його віку в годинах і днях.
Етіологія гіпотермії у новонароджених
Гіпотермія може бути викликана факторами навколишнього середовища, порушеннями, які погіршують терморегуляцію (наприклад, сепсис, внутрішньочерепний крововилив, припинення прийому препарату) або комбінацією.
Фактори ризику гіпотермії включають недоношеність, пологи в місці з температурою навколишнього середовища нижче рекомендованих рівнів, гіпертензію в матері, кесарів розтин та низький бал за шкалою Апгар.
Лікування гіпотермії у новонароджених
Повторне нагрівання в інкубаторі або під осяйним підігрівачем
Гіпотермія обробляється шляхом повторного нагрівання в інкубаторі або під осяйним підігрівачем. За новонародженим необхідно спостерігати і в міру необхідності лікувати його від гіпоглікемії, гіпоксемії та апное. Основні розлади, такі як сепсис, синдром відміни наркотичного препарату або внутрішньочерепний крововилив, можуть потребувати специфічного лікування.
Профілактика гіпотермії у новонароджених
Підтримання належної температури навколишнього середовища є найважливішим кроком у запобіганні гіпотермії у новонароджених. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує, щоб температура кімнати для пологів становила щонайменше 25–28 °C (від 77,0 до 82,4 °F), і що новонароджених негайно висушують та поміщають у контакт між шкірою та шкірою з матір’ю, та вони покриваються планом страхування. (Див. також практичний посібник ВООЗ щодо теплового захисту новонароджених.)
В недоношених немовлят з гіпотермією на момент госпіталізації до відділення інтенсивної терапії новонароджених (ВІТН), відмічається підвищена частота ускладнень та смертність. Було виявлено, що підвищення температури в пологових та операційних залах знижує частоту гіпотермії при госпіталізації до ВІТН. Таким чином, Американська академія педіатрії та Американська кардіологічна асоціація рекомендують, щоб у пологових та операційних залах, де народжуються недоношені діти, була температура від 23 до 25 °C (від 74 до 77 °F) (1). Оскільки підвищення кімнатної температури лише тоді, коли передбачаються пологи, може призвести до втрати тепла випромінюванням для охолодження поверхні та конвективних втрат тепла, викликаних швидким потоком повітря, приміщення слід постійно підтримувати при рекомендованій температурі.
На момент народження немовлят слід негайно витерти насухо, а потім загорнути (з головою) в теплу ковдру, щоб запобігти втраті тепла шляхом випаровування, провідності та конвекції. Було виявлено, що поміщення недоношеного немовляти в поліетиленовий пакет відразу після пологів допомагає підтримувати його температуру. Деякі лікарі не висушують немовля перед поміщенням у пакет, оскільки підвищена вологість може бути корисною (2).
Новонародженого, який піддається реанімації або спостереженню, слід помістити під інфрачервоний обігрівач без будь-яких перешкод для тепла, яке надходить до немовляти, наприклад ковдри, щоби запобігти втраті випромінювання. Новонароджені повинні підтримуватися в нейтральному тепловому середовищі, щоб мінімізувати швидкість метаболізму. Належна температура інкубатора залежить від ваги тіла новонародженого, його постнатального віку та вологості в інкубаторі. Альтернативно нагрівання можна регулювати за допомогою сервомеханізму, встановленого для підтримання температури шкіри на рівні 36,5°C.
Довідкові матеріали щодо профілактики
1. Weiner GM, ed: Textbook of Neonatal Resuscitation, ed. 8. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.
2. Oatley HK, Blencowe H, Lawn JE: The effect of coverings, including plastic bags and wraps, on mortality and morbidity in preterm and full-term neonates. J Perinatol 36(Suppl 1):S82–S88, 2016. doi: 10.1038/jp.2016.35
Ключові моменти
Новонароджені, особливо немовлята з дуже низькою масою тіла при народженні, схильні до екзогенної гіпотермії. Ризик підвищує наявність розладів, що порушують терморегуляцію (наприклад, внутрішньочерепний крововилив, сепсис).
Оптимальна температура навколишнього середовища для новонароджених є такою, при якій витрати калорій, необхідні для підтримання нормальної температури тіла, є найнижчими, зазвичай від 36,5 °C до 37,5 °C.
Зігрійте новонароджених в інкубаторі або в теплому опромінювачі та лікуйте будь-які основні захворювання.
Слід запобігати гіпотермії, підтримуючи належну температуру навколишнього середовища в зонах догляду за новонародженими, негайно висушуючи новонароджених, а потім сповиваючи доношених новонароджених або поміщуючи недоношених новонароджених у поліетиленовий пакет.
Додаткова інформація
Може бути корисним наведений нижче англомовний ресурс. Зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цього ресурсу.
World Health Organization (WHO): Термічний захист новонародженого: практичне керівництво