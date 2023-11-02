Гіпотермія у новонароджених

На рівновагу тепла впливає відносна вологість, потік повітря, безпосередній контакт з холодними поверхнями, близькість до холодних предметів і температура навколишнього повітря. Новонароджені схильні до швидкої втрати тепла та, як наслідок, гіпотермії через високе співвідношення площі поверхні до об’єму, що ще вище у новонароджених з низькою вагою при народженні. Існує кілька механізмів втрати тепла:

Випромінювальні теплові втрати: Гостра шкіра піддається впливу навколишнього середовища, що містить предмети більш низької температури.

Випаровуючі втрати тепла: Новонароджені вологі амніотичною рідиною.

Кондуктивні втрати тепла: Новонароджені контактують з холодною поверхнею або предметом.

Конвективні втрати тепла: Потік прохолоднішого навколишнього повітря відводить тепло від новонародженого.

Тривалий, нерозпізнаний холодний стрес може відводити калорії для вироблення тепла, що погіршує ріст. У новонароджених спостерігається метаболічна відповідь на охолодження, яке включає хімічний (без струшування) термогенез шляхом виділення симпатичних нервів норадреналіну з коричневого жиру. Ця спеціалізована тканина новонародженого, розташована на потилиці, між лопатками та навколо нирок і наднирників, реагує на ліполіз із подальшим окисненням або повторною естерифікацією жирних кислот, які вивільняються. Ці реакції виробляють тепло локально, а багата кровопостачання коричневого жиру допомагає передати це тепло на решту тіла новонародженого. Ця реакція збільшує швидкість метаболізму та споживання кисню у 2–3 рази. Таким чином, у новонароджених із дихальною недостатністю (наприклад, недоношене немовля з респіраторним дистрес-синдромом) холодовий стрес також може призводити до гіпоксії тканин та ураження нервової системи. Активація запасів глікогену може спричинити тимчасову гіперглікемію. Постійна гіпотермія може призвести до гіпоглікемії та метаболічного ацидозу та збільшити ризик виникнення сепсису з пізнім початком та смертності.

Незважаючи на компенсаційні механізми, новонароджені, особливо немовлята з низькою вагою при народженні, мають обмежену здатність до терморегуляції та схильні до зниження внутрішньої температури. Навіть до зниження температури виникає холодний стрес, коли втрата тепла вимагає збільшення вироблення метаболічного тепла.

Нейтральне теплове середовище (термонейтральність) є оптимальною температурною зоною для новонароджених; визначається як температура навколишнього середовища, за якої метаболічні витрати (і, таким чином, витрати калорій) необхідні для підтримання температури тіла в межах нормального діапазону (ректальна від 36,5 до 37,5 °C) є найнижчими. Конкретна температура навколишнього середовища, необхідна для підтримки термонейтральності, залежить від того, чи є новонароджений вологим (наприклад, після пологів або ванни) або ганчіркою, від його ваги, гестаційного віку та його віку в годинах і днях.