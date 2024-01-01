Справжнє прирощення плаценти

Основним фактором ризику врослої плаценти є

Попередній кесарів розтин

У Сполучених Штатах Америки зросла кількість пологів шляхом кесаревого розтину, а також зростає кількість випадків прирощення плаценти. Одне велике дослідження виписок із лікарні повідомило, що частота випадків прирощення плаценти становила 1 на 2510 пологів у 1970-х роках, 1 на 4027 у 1980-х роках і 1 на 533 з 1982 по 2002 роки (1). Дослідження клінічної бази даних повідомило, що частота випадків прирощення плаценти становила 1 на 272 пологів з 1998 по 2011 рік (2).

Варіанти прирощення плаценти найчастіше зустрічається у жінок, в яких під час поточної вагітності відмічається передлежання плаценти та які раніше мали кесарів розтин. Під час вагітності з передлежанням плаценти ризик прирощення плаценти зростає з кількістю попередніх кесаревих розтинів (3):

Відсутній попередній кесарів розтин — 3 %

1 попередній кесарів розтин — 11 %

2 попередніх кесаревих розтини — 40 %

3 попередніх кесаревих розтини — 61 %

4 попередніх кесаревих розтини — 67 %

Інші фактори ризику включають наступне: