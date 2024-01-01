Справжнє прирощення плаценти

Приросла плацента — це є аномально прикріплена плацента, що призводить до затримки пологів. Функція плаценти нормальна, але трофобластична інвазія виходить за межі нормального розмежування між ендометрієм і міометрієм (шар Нітабуха). У таких випадках ручне видалення плаценти, якщо не провести ретельне видалення, призводить до масивної післяпологової кровотечі. Передпологовий діагноз проводиться за допомогою ультрасонографії. Лікування зазвичай полягає у кесаревій гістеректомії.
При прирослій плаценті плацентарні ворсинки не утримуються децидуальними клітинами матки, як це відбувається зазвичай, а вростають у міометрій.
Варіанти прирощення плаценти:
Врощення плаценти: інвазія ворсин хоріона у міометрій
Пророщення плаценти: проникнення ворсин хоріона в серозну оболонку матки або за її межі
Всі три підтипи викликають схожі ускладнення.
Довідковий матеріал загального характеру
1. American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Maternal-Fetal Medicine: Obstetric Care Consensus No. 7: Placenta Accreta Spectrum. Obstet Gynecol 132(6):e259-e275, 2018. doi:10.1097/AOG.0000000000002983
Етіологія прирощення плаценти
Основним фактором ризику врослої плаценти є
Попередній кесарів розтин
У Сполучених Штатах Америки зросла кількість пологів шляхом кесаревого розтину, а також зростає кількість випадків прирощення плаценти. Одне велике дослідження виписок із лікарні повідомило, що частота випадків прирощення плаценти становила 1 на 2510 пологів у 1970-х роках, 1 на 4027 у 1980-х роках і 1 на 533 з 1982 по 2002 роки (1). Дослідження клінічної бази даних повідомило, що частота випадків прирощення плаценти становила 1 на 272 пологів з 1998 по 2011 рік (2).
Варіанти прирощення плаценти найчастіше зустрічається у жінок, в яких під час поточної вагітності відмічається передлежання плаценти та які раніше мали кесарів розтин. Під час вагітності з передлежанням плаценти ризик прирощення плаценти зростає з кількістю попередніх кесаревих розтинів (3):
Відсутній попередній кесарів розтин — 3 %
1 попередній кесарів розтин — 11 %
2 попередніх кесаревих розтини — 40 %
3 попередніх кесаревих розтини — 61 %
4 попередніх кесаревих розтини — 67 %
Інші фактори ризику включають наступне:
Материнський вік > 35 років
Багатоплідність (ризик збільшується зі збільшенням кількості плодів)
Підслизова фіброма
Попередні хірургічні втручання на матці, крім кесаревого розтину, включаючи міомектомію
Ураження ендометрію, такі як синдром Ашермана
Довідкові матеріали щодо етіології
1. Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU: Abnormal placentation: twenty-year analysis. Am J Obstet Gynecol 192(5):1458-1461, 2005. doi:10.1016/j.ajog.2004.12.074
2. Mogos MF, Salemi JL, Ashley M, et al: Recent trends in placenta accreta in the United States and its impact on maternal–fetal morbidity and healthcare-associated costs, 1998–2011. J Matern Fetal Neonatal Med 29 (7):1077–1082, 2016, 2016. doi: 10.3109/14767058.2015.1034103
3. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al: Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 107(6):1226-1232, 2006. doi:10.1097/01.AOG.0000219750.79480.84
Симптоми та ознаки прирощення плаценти
Кровотеча може бути мінімальною або відсутньою, при цьому прирощення плаценти часто підозрюють, якщо плацента не відходить протягом 30 хвилин після пологів. Зазвичай вагінальна кровотеча стає рясною під час ручного відокремлення плаценти після пологів.
Діагностика прирощення плаценти
Ультразвукова томографія для жінок, які входять до групи ризику
Жінкам із групи ризику необхідна ретельна оцінка матково-плацентарної поверхні за допомогою ультразвукового дослідження (трансвагінального або трансабдомінального). Опубліковано консенсус щодо визначення маркерів. Якщо існує діагностична невизначеність, ультразвукове дослідження можна періодично повторювати, починаючи з 20–24 тижнів вагітності (1). Якщо ультрасонографія В-модуля (сірого кольору) є непереконливою, можуть допомогти дослідження потоку МРТ або Доплера.
Під час пологів підозрюється приросла плацента, якщо
плацента не була народжена протягом 30 хвилин після народження дитини.
Спроби ручного видалення не можуть створити площину розділення.
Витягування плаценти викликає крововилив великого об’єму.
Якщо підозрюється вросла плацента, необхідно провести лапаротомію з підготовкою до великого крововиливу.
Довідковий матеріал щодо діагностики
1. Shainker SA, Coleman B, Timor-Tritsch IE, et al: Special Report of the Society for Maternal-Fetal Medicine Placenta Accreta Spectrum Ultrasound Marker Task Force: Consensus on definition of markers and approach to the ultrasound examination in pregnancies at risk for placenta accreta spectrum [published correction appears in Am J Obstet Gynecol 2021 Jul;225(1):91]. Am J Obstet Gynecol 224(1):B2-B14, 2021. doi:10.1016/j.ajog.2020.09.001
Лікування прирощення плаценти
Кесарева гістеректомія
Якщо є підозра на прирощення плаценти, клініцистам слід розглянути питання про направлення жінки до центру, де є хірурги, що спеціалізуються на патології органів малого тазу, які мають досвід кесаревої гістеректомії.
Якщо є серйозна підозра на прирощення плаценти, найкращим варіантом лікування є плановий кесарів розтин. Зазвичай кесарева гістеректомія виконується при терміні вагітності від 34 до 35 6/7. Цей підхід зазвичай забезпечує найкращий баланс результатів для матері та плоду.
Якщо виконується кесарева гістеректомія, мінімізувати втрату крові може допомогти розріз дна з наступним негайним перетисканням пуповини після пологів. Під час гістеректомії плацента залишається in situ.
У рідкісних випадках (наприклад, коли прирощення плаценти є вогнищевим, фундальним або заднім), лікарі можуть спробувати врятувати матку, але лише за відсутності гострого крововиливу. Наприклад, матку можна залишити на місці та ввести високу дозу метотрексату для полегшення резорбції плаценти. Іноді також використовуються емболізація артерії матки, артеріальна зв'язка та тампонада балона.
Ключові моменти
У Сполучених Штатах Америки прирощення плаценти зустрічається все частіше, виникаючи найчастіше у жінок, які мають передлежання плаценти та перенесли кесарів розтин під час попередньої вагітності.
Розгляньте можливість використання періодичного ультразвукового дослідження для скринінгу жінок віком > 35 років або пацієнтів із багатоплідною вагітністю (зокрема, якщо у них раніше вже було прирощення плаценти, або їм раніше проводили кесарів розтин), які мають підслизову фіброму або ураження ендометрію, або які перенесли хірургічне втручання на матці.
Підозрювана вросла плацента, якщо плацента не була народжена протягом 30 хвилин після народження дитини, якщо спроби ручного видалення не можуть створити площину поділу, або якщо витягування плаценти викликає крововилив великого об’єму.
Якщо діагностується прирощення плаценти, у строк від 34 до 35 6/7 тижнів слід виконати кесареву гістеректомію, якщо жінка не заперечує проти цього.
Розгляньте можливість направлення до центру, який має досвід у управлінні врослою плаценти.