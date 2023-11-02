Немовля, мале для гестаційного віку (МГВ)

Причини можна розділити на ті, в яких обмеження росту

Симетричний: Зріст, маса тіла та окружність голови однаково порушені.

Асиметричний: Найбільше впливає маса тіла, що призводить до відносного зменшення росту головного мозку, черепа та довгих кісток.

Симетрична затримка росту зазвичай виникає внаслідок проблеми з плодом, яка починається на ранніх термінах вагітності, часто в першому триместрі. Коли причина починається відносно на ранній стадії вагітності, це впливає на все тіло, що призводить до меншої кількості клітин усіх типів. До поширених причин належать:

Генетичні розлади

Вроджені інфекції першого триместру (наприклад, з цитомегаловірусом, вірусом краснухи або гонді токсоплазми)

Асиметрична затримка росту зазвичай виникає внаслідок проблем з плацентою або в матері, які зазвичай проявляються наприкінці другого або третього триместру. Коли причина починається відносно пізно на гестації, органи та тканини не однаково уражені, що призводить до асиметричного обмеження росту. До поширених причин належать:

Немовля також може мати асиметричне обмеження росту і бути малою для гестаційного віку (SGA), якщо мати є рясним користувачем опіоїдів, кокаїну, алкоголю та/або тютюну під час вагітності (див. Соціальні та нелегальні препарати під час вагітності).

Багато МГВ немовлят здорові, але лише конституційно малі, також не всі немовлята із внутрішньоутробною затримкою росту є МГВ (тобто вага < 10-го процентиля для гестаційного віку).