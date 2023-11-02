Немовля, мале для гестаційного віку (МГВ)

Немовлята, вага яких становить < 10-го процентиля для гестаційного віку, класифікуються як малі для гестаційного віку. Ускладнення включають перинатальну асфіксію, аспірацію меконію, поліцитемію та гіпоглікемію.
Гестаційний вік приблизно визначається як кількість тижнів між першим днем останньої нормальної менструації матері та датою пологів. Більш точніше, гестаційний вік — це різниця між 14 днями до дати зачаття та дати пологів. Гестаційний вік не є фактичними ембріологічним віком плода, але він є універсальним стандартом для обговорення дозрівання плода серед акушерів і неонатологів.
Графіки росту Фентона дають точнішу оцінку росту в порівнянні з гестаційним віком; існують окремі графіки для хлопчиків і дівчаток.
Діаграма росту Фентона для недоношених хлопчиків
Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatrics 13:59, 2013 doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission. Доступно на сайті www.biomedcentral.com.
Діаграма росту Фентона для недоношених дівчаток
Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatrics 13:59, 2013 doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission. Доступно на сайті www.biomedcentral.com.
Етіологія появи немовлят, малих для гестаційного віку (МГВ)
Причини можна розділити на ті, в яких обмеження росту
Симетричний: Зріст, маса тіла та окружність голови однаково порушені.
Асиметричний: Найбільше впливає маса тіла, що призводить до відносного зменшення росту головного мозку, черепа та довгих кісток.
Симетрична затримка росту зазвичай виникає внаслідок проблеми з плодом, яка починається на ранніх термінах вагітності, часто в першому триместрі. Коли причина починається відносно на ранній стадії вагітності, це впливає на все тіло, що призводить до меншої кількості клітин усіх типів. До поширених причин належать:
Генетичні розлади
Вроджені інфекції першого триместру (наприклад, з цитомегаловірусом, вірусом краснухи або гонді токсоплазми)
Асиметрична затримка росту зазвичай виникає внаслідок проблем з плацентою або в матері, які зазвичай проявляються наприкінці другого або третього триместру. Коли причина починається відносно пізно на гестації, органи та тканини не однаково уражені, що призводить до асиметричного обмеження росту. До поширених причин належать:
Плацентарна недостатність внаслідок захворювання матері, що вражає дрібні кровоносні судини (наприклад, прееклампсія, гіпертензія, захворювання нирок, синдром антифосфоліпідних антитіл, тривалий діабет)
Відносна недостатність плаценти, викликана декількома періодами вагітності
Плацентарна інволюція, що супроводжує післязрілість
Хронічна гіпоксемія матері, викликана захворюванням легень або серця
Материнське недоїдання
Концепція з використанням допоміжних репродуктивних технологій
Немовля також може мати асиметричне обмеження росту і бути малою для гестаційного віку (SGA), якщо мати є рясним користувачем опіоїдів, кокаїну, алкоголю та/або тютюну під час вагітності (див. Соціальні та нелегальні препарати під час вагітності).
Багато МГВ немовлят здорові, але лише конституційно малі, також не всі немовлята із внутрішньоутробною затримкою росту є МГВ (тобто вага < 10-го процентиля для гестаційного віку).
Симптоми та ознаки у МГВ немовляти
Незважаючи на розмір, немовлята SGA мають фізичні характеристики (наприклад, зовнішній вигляд шкіри, вушний хрящ, єдині складки) та поведінку (наприклад, уважність, спонтанна активність, цедру для годування), подібні до таких у немовлят звичайного розміру, як гестаційний вік. Однак вони можуть виглядати тонкими зі зниженою м’язовою масою та підшкірною жировою тканиною. Функції обличчя можуть здаватися затонулими, нагадуючи ті, що належать літній людині («зацікавлені фасади»). Пуповинний шнур може виглядати тонким і малим.
Ускладнення
Доношені МГВ немовлята не мають ускладнень, пов'язаних із незрілістю систем органів, які присутні в недоношених немовлят аналогічного розміру. Однак вони піддаються ризику
Перинатальна асфіксія
Аспірація меконію
Перинатальна асфіксія під час пологів є найсерйознішим потенційним ускладненням. Існує ризик, якщо внутрішньоматкове обмеження росту спричинене недостатністю плаценти (з незначно адекватною перфузією плаценти), оскільки кожне скорочення матки сповільнює або зупиняє перфузію плаценти матері шляхом стискання спіральних артерій. Таким чином, у разі підозри на недостатність плаценти плід слід оцінити до пологів, а частоту серцевих скорочень плоду слід контролювати під час пологів. У разі виявлення ураження плода показані швидкі пологи, часто шляхом кесаревого розтину.
Аспірація меконієм може відбуватися під час перинатальної асфіксії. У МГВ немовлят, особливо у переношених, меконій може потрапляти в амніотичний міхур і початися глибокі судомні дихальні рухи. Аспірація, що є їх наслідком, може призвести до синдрому аспірації меконію. Синдром аспірації меконію часто є найбільш тяжким у немовлят із затримкою росту або у переношених немовлят, оскільки меконій міститься в меншому об'ємі амніотичної рідини і, таким чином, більш концентрований.
Гіпоглікемія часто виникає на ранніх годинах і днях життя через відсутність належного синтезу глікогену і, таким чином, зниження накопичення глікогену, і її слід швидко лікувати за допомогою в/в глюкози.
Поліцитемія може виникати, коли плоди SGA відчувають хронічну легку гіпоксію, викликану плацентарною недостатністю. Вивільнення еритропоетину збільшується, що призводить до підвищення швидкості вироблення еритроцитів. Новонароджений з поліцитемією при народженні виглядає жорсткою і може бути тахіпное або млявим.
Гіпотермія може виникати через порушення терморегуляції, що включає численні фактори, в тому числі посилену втрату тепла через меншу кількість підшкірного жиру, зниження виробництва тепла через внутрішньоутробний стрес і виснаження запасів поживних речовин, а також більш високе співвідношення поверхні до об’єму через малий розмір. Немовлята SGA повинні перебувати в термонейтральному середовищі, щоб мінімізувати споживання кисню.
Лікування немовляти SGA
Симптоматичне лікування
Лікування основних станів і ускладнень.
Конкретного втручання для стану SGA не існує, але попередження підтверджується пренатальними порадами щодо важливості уникнення вживання алкоголю, тютюну та заборонених наркотиків.
Прогноз для немовляти SGA
Якщо можна уникнути асфіксії, неврологічний прогноз для доношених немовлят SGA досить хороший. Однак пізніше в житті, ймовірно, існує підвищений ризик ішемічної хвороби серця, гіпертензії та інсульту, які, як вважається, викликані аномальним розвитком судин.
Якщо внутрішньоматкове обмеження росту спричинене хронічною плацентарною недостатністю, адекватне харчування може дозволити немовлятам SGA демонструвати значне «захоплююче» зростання після пологів.
У немовлят, які є малими для гестаційного віку через генетичні фактори, вроджену інфекцію або вживання ліків матір'ю, прогноз часто є менш сприятливим, залежно від конкретного діагнозу.
Ключові моменти
Немовлята, вага яких становить < 10-го процентиля для гестаційного віку, класифікуються як малі для гестаційного віку (МГВ).
Порушення на ранніх термінах вагітності викликають симетричне обмеження росту, при якому однаково впливає зріст, вага та окружність голови.
Розлади, пізні на гестації, викликають асиметричне обмеження росту, при якому вага найбільш порушена, при відносно нормальному зростанні головного мозку, черепа і довгих кісток.
Незважаючи на малі розміри, МГВ немовлята не мають ускладнень, пов'язаних із незрілістю систем органів, які присутні в недоношених немовлят аналогічного розміру.
Ускладнення в основному є ускладненнями базового захворювання, але зазвичай також включають перинатальну асфіксію, аспірацію меконієм, гіпоглікемію, поліцитемію та гіпотермію.