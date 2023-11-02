Гестаційний вік та параметри росту допомагають визначити ризик розвитку неонатальної патології. Гестаційний вік є основним визначальним фактором зрілості органів.

Гестаційний вік новонародженого зазвичай визначається як кількість тижнів між першим днем останньої нормальної менструації матері та датою пологів. Однак визначення гестаційного віку на основі останньої менструації може бути неточним, якщо у вагітної пацієнтки менструації нерегулярні. Більш точніше, гестаційний вік — це різниця між 14 днями до дати зачаття та днем пологів. Використання останньої менструації для визначення гестаційного віку не визначає фактичний ембріологічний вік плоду, але воно є універсальним стандартом для обговорення дозрівання плода серед акушерів і неонатологів.

Ембріологічний вік — це час, що минув від дати зачаття до дати пологів і на 2 тижні менший за гестаційний вік. Жінки можуть оцінити дату зачаття на основі часу їх овуляції, визначеного за допомогою домашнього гормонального аналізу та/або вимірювання базальної температури тіла. Однак дата зачаття точно відома лише при застосуванні запліднення in vitro або інших допоміжних репродуктивних методик.

Оцінки гестаційного віку можуть базуватися на

Перший день останньої менструації та тривалість циклу

Дата овуляції або запліднення

Ультразвукова томографія плода

Фізичні параметри після народження дитини (наприклад, за балом за балом за балом Баллард)

Клінічний калькулятор Термін вагітності за допомогою ОМЦ та ультразвукової біометрії

Очікувана дата пологів (ОДП) — це очікувана дата народження дитини (дата пологів). ОДП можна обчислити як

Дата зачаття + 266 днів

Остання менструація (ОМЦ) + 280 днів (40 тижнів) для жінок зі звичайним 28-денним менструальним циклом

ОМЦ + 280 днів + (тривалість циклу – 28 днів) для жінок із регулярними менструальними циклами тривалістю понад 28 днів

Коли місячні регулярні, менструальний анамнез є відносно надійним методом визначення передбачуваної дати пологів.

За відсутності іншої інформації найточнішу оцінку гестаційного віку дають ультразвукові вимірювання плода в першому триместрі. Якщо дата запліднення невідома, а менструальні цикли нерегулярні або інформація про них відсутня, ультразвукове дослідження може бути єдиним джерелом очікуваної дати пологів.

Порівнюється гестаційний вік на основі останньої менструації та на основі першого ультразвукового дослідження плода під час поточної вагітності. Якщо ці оцінки віку не відповідають одна одній, передбачувана дата пологів (і, таким чином, передбачуваний гестаційний вік) може бути змінена залежно від кількості тижнів і ступеня невідповідності. Американська колегія акушерів та гінекологів (ACOG) (див. Методи визначення дати пологів) рекомендує використовувати дату, визначену за допомогою ультразвукового дослідження, якщо вона відрізняється від дати, визначеної за менструальним циклом, на:

> 5 днів при терміні вагітності ≤ 8 6/7 тижнів

> 7 днів при терміні вагітності від 9 до 15 6/7 тижня

> 10 днів при терміні вагітності від 16 до 21 6/7 тижня

> 14 днів при терміні вагітності від 22 до 27 6/7 тижня

> 21 дня при терміні вагітності ≥ 28 тижнів

Звірка дати, визначеної за менструальним циклом і ультразвуковим дослідженням, проводиться тільки після першого ультразвукового дослідження в рамках поточній вагітності — передбачувана дата пологів не змінюється на підставі наступних ультразвукових досліджень. Оскільки ультразвукові оцінки на більш пізніх термінах вагітності є менш точними, результати ультразвукового дослідження, отримані в другому та третьому триместрі, слід використовувати для зміни передбачуваного гестаційного віку в рідкісних випадках, при цьому, якщо розглядається зміна передбачуваної дати пологів, слід проконсультуватися зі спеціалістом з ультразвукового дослідження плода.

Для оцінки гестаційного віку клініцистами також використовуються результати фізикального обстеження новонароджених за допомогою нової шкали Балларда. Бал за шкалою Балларда є точним лише протягом плюс-мінус 2 тижнів. Було виявлено, що клінічна оцінка гестаційного віку новонароджених завищує гестаційний вік у недоношених немовлят і занижує гестаційний вік у малих для гестаційного віку немовлят (1). Таким чином, оцінка гестаційного віку при фізикальному обстеженні повинна використовуватися для встановлення терміну вагітності та для прийняття рішень щодо надання допомоги лише тоді, коли немає достовірної акушерської інформації щодо очікуваної дати пологів або існує значна розбіжність між акушерським визначенням терміну вагітності та результатами фізикального обстеження.

Бал за шкалою Балларда ґрунтується на фізичній та нервово-м’язовій зрілості новонародженого і може використовуватися протягом 4 днів після народження (на практиці бал за шкалою Балларда зазвичай використовується протягом перших 24 годин). Нервово-м’язові компоненти в динаміці є більш стабільними, оскільки фізичні компоненти після народження швидко дозрівають. Однак на нервово-м’язові компоненти можуть впливати захворювання та лікарські препарати (наприклад, сульфат магнію, що вводиться під час пологів).

Оцінка гестаційного віку — новий бал за шкалою Балларда

На основі гестаційного віку новонароджені класифікуються як (2)

Недоношені: термін вагітності < 37 тижнів

Пізні недоношені: від 34 до 36 6/7 тижнів

Ранні доношені: від 37 0/7 тижнів до 38 6/7 тижнів

Доношені: від 39 0/7 тижнів до 40 6/7 тижнів

Пізні доношені: від 41 0/7 тижнів до 41 6/7 тижнів

Переношені: ≥ 42 0/7 тижнів

Довідкові матеріали загального характеру 1. Lee AC, Panchal P, Folger L, et al: Diagnostic accuracy of neonatal assessment for gestational age determination: A systematic review. Pediatrics 140(6):e20171423, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1423 2. Spong CY: Defining "term" pregnancy: Recommendations from the Defining "Term" Pregnancy Workgroup. JAMA 309(23):2445–2446, 2013. doi: 10.1001/jama.2013.6235