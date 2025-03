Sali orali di magnesio

Solfato di magnesio EV o IM in caso di ipomagnesiemia grave o incapacità di tollerare o aderire alla terapia orale

Il trattamento con sali di magnesio è indicato quando il deficit di magnesio è sintomatico o la concentrazione di magnesio è persistentemente < 1,25 mg/dL (< 0,50 mmol/L). I pazienti affetti da alcolismo vengono trattati empiricamente. In questi pazienti, deficit prossimi a 12-24 mg/kg sono un'evenienza possibile.

Nei pazienti con funzionalità renale conservata bisogna somministrare una quantità pari a circa il doppio del deficit calcolato, poiché circa il 50% del magnesio somministrato viene escreto con le urine. Si somministrano sali di magnesio (p. es., mg gluconato 500-1000 mg per via orale 3 volte/die) per 3-4 giorni. Il trattamento per via orale è limitato dalla comparsa di diarrea.

La somministrazione parenterale è riservata ai pazienti con ipomagnesiemia grave, sintomatica che non sono in grado di tollerare farmaci per via orale. A volte una singola iniezione è somministrata in pazienti affetti da alcolismo che difficilmente aderiranno alla terapia orale in corso. Quando il magnesio deve essere reintegrato per via parenterale, è disponibile una soluzione di solfato di magnesio (MgSO4) al 10% (1 g/10 mL) per l'uso EV e una soluzione al 50% (1 g/2 mL) per la somministrazione IM. La concentrazione sierica di magnesio deve essere controllata di frequente durante la terapia con magnesio, in particolare quando il magnesio viene somministrato a pazienti con insufficienza renale o in dosi parenterali ripetute. In questi pazienti, il trattamento è continuato fino al raggiungimento di una normale concentrazione sierica di magnesio.

Nell'ipomagnesiemia grave sintomatica (p. es., mg < 1,25 mg/dL [< 0,5 mmol/L] con convulsioni o altri sintomi gravi), si somministrano 2-4 g di solfato di magnesio EV in 5-10 min. Se le convulsioni persistono, la dose può essere ripetuta fino a un totale di 10 g nelle 6 h successive. Nei pazienti in cui le convulsioni si interrompono, possono essere infusi 10 g in 1 L di soluzione destrosio al 5% in 24 h, seguiti da un quantitativo massimo di 2,5 g ogni 12 h per reintegrare il deficit dei depositi complessivi di magnesio e prevenire ulteriori cali del magnesio sierico.

Quando la magnesiemia è ≤ 1,25 mg/dL (< 0,5 mmol/L) ma i sintomi sono meno gravi, il solfato di magnesio può essere somministrato EV in soluzione di destrosio in acqua al 5% a una velocità di 1 g/h in infusione lenta per un tempo massimo di 10 h. Nei casi meno gravi di ipomagnesiemia, una graduale reintegrazione può essere ottenuta mediante la somministrazione di dosi parenterali più piccole nel giro di 3-5 giorni, fino a che la concentrazione sierica di magnesio non ritorna normale.

Ipokaliemia o ipocalcemia concomitanti devono essere specificamente inquadrate in aggiunta all'ipomagnesiemia. Questi disturbi elettrolitici sono difficili da correggere fino a quando il magnesio non è stato reintegrato. Inoltre, l'ipocalcemia l'ipocalcemia può peggiorare durante il trattamento isolato dell'ipomagnesiemia con magnesio solfato endovena perché il solfato lega il calcio ionizzato.