Il cancro paratiroideo è raro.

I fattori di rischio per il tumore paratiroideo comprendono

Radioterapia al collo

Anamnesi familiare positiva per i tumori paratiroidei

Neoplasie endocrine multiple

I carcinomi paratiroidei causano iperparatiroidismo simile agli adenomi, tranne per il fatto che l'iperparatiroidismo e l'ipercalcemia da carcinoma paratiroideo sono più gravi. Livelli di calcio da 14 a 15 mg/dL (da 3,5 a 3,7 mmol/L) devono sollevare la preoccupazione per il carcinoma.

I sintomi sono dovuti a ipercalcemia.

La diagnosi comprende esami del sangue per rilevare elevati livelli di paratormone e test di imaging per localizzare i tumori.

Lo screening genetico dei membri della famiglia in casi selezionati è stato raccomandato.

Di solito i tumori paratiroidei vengono rimossi chirurgicamente. Talvolta possono anche essere necessarie la radioterapia e/o la chemioterapia.

I carcinomi paratiroidei sono di solito a crescita lenta. Se l'intervento chirurgico iniziale è in grado di rimuovere l'intera ghiandola senza rottura della capsula, è frequente la sopravvivenza a lungo termine senza recidiva. Il cancro ricorrente è di solito a crescita lenta e si diffonde localmente nel collo. Occasionalmente, i tumori paratiroidei sono più aggressivi con metastasi a distanza.

La scoperta di un certo numero di mutazioni in geni del cancro stabiliti nelle cellule di carcinoma paratiroideo aumenta la speranza di nuovi trattamenti utilizzando agenti terapeutici mirati sviluppati per altri tipi di tumori. Mutazioni germinali insospettate sono state scoperte anche in una minoranza di pazienti con cancro paratiroideo (1).