Ipofosfatemia

Il fosfato parenterale è solitamente somministrato EV. Deve essere somministrato in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

Quando il fosfato sierico è < 1 mg/dL (< 0,32 mmol/L)

Quando sono presenti rabdomiolisi, emolisi o sintomi a carico del sistema nervoso centrale

Quando la reintegrazione orale non è attuabile a causa della malattia di base

La somministrazione EV di potassio (come miscela tamponata di K2HPO4 e KH2PO4) è relativamente sicura se la funzione renale è ben conservata. Il fosfato di potassio per via parenterale contiene 93 mg (3 mmol) di fosforo e 170 mg (4,4 mEq o 4,4 mmol) di potassio per mL. La dose abituale è di 0,5 mmol fosforo/kg (0,17 mL/kg) EV in 6 h. I pazienti affetti da alcolismo possono richiedere ≥ 1 g/die durante nutrizione parenterale totale; la reintegrazione di fosfato viene sospesa quando viene ripristinata l'alimentazione per via orale.

Se i pazienti hanno ridotta funzionalità renale o potassio sierico > 4 mEq/L (> 4 mmol/L), in genere devono essere usate le preparazioni a base di fosfato di sodio; queste preparazioni contengono anche 3 mmol/mL di fosforo e vengono quindi somministrate alla stessa dose.

Le concentrazioni sieriche di calcio e fosfato devono essere monitorate durante la terapia, in particolare quando il fosfato viene somministrato EV o in pazienti con funzione renale compromessa. Nella maggior parte dei casi, non si devono somministrare più di 7 mg/kg (circa 500 mg per un adulto di 70 kg) di fosfato in 6 h. Va effettuato un attento monitoraggio, e tassi più rapidi di somministrazione di fosfato devono essere evitati per prevenire ipocalcemia, iperfosfatemia e calcificazione metastatica dovuta a un eccessivo prodotto di fosfato di calcio.