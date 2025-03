La sintomatologia relativa a patologie toraciche varia notevolmente, spesso si sovrappongono sintomi riferibili a condizioni gravi a quelli di quadri clinici non gravi. Sebbene i segni d'allarme indichino un'alta probabilità di malattie gravi e molte manifestazioni siano "tipiche" di tali patologie (vedi tabella Alcune cause di dolore toracico), molti pazienti che hanno una malattia grave non presentano sintomi e segni classici. Per esempio, i pazienti con ischemia miocardica possono lamentare solo disturbi epigastrici assimilabili ad indigestione o presentare una vivace dolorabilità della parete toracica alla palpazione. È importante una grande prudenza nel valutare pazienti con dolore toracico. Cionondimeno, sono possibili alcune distinzioni e generalizzazioni.

La durata del dolore può fornire indizi per la gravità del disturbo. Un dolore di lunga durata (ossia, per settimane o mesi) non è sintomo di una patologia immediatamente minacciosa per la vita. Tale dolore è spesso di origine muscoloscheletrica, benché si debba anche ipotizzare un'origine gastrointestinale o un tumore, soprattutto in pazienti anziani. Così pure raramente gravi malattie sono responsabili di dolori brevi (< 5 secondi), acuti e intermittenti. Gravi patologie di solito si manifestano con dolore della durata variabile da minuti a ore, sebbene gli episodi possano essere ricorrenti (p. es., l'angina instabile può causare episodi di dolore per 1 o 2 giorni).

L'età del paziente è utile per la valutazione del dolore toracico. Il dolore toracico nei bambini e nei giovani adulti (< 30 anni) ha minori probabilità di avere un'origine ischemica miocardica, nonostante l'infarto del miocardio si può verificare in persone di 20 anni. I disturbi muscoloscheletrici e polmonari sono le cause più frequenti nei bambini e nei giovani adulti.

L'esacerbazione e il sollievo dei sintomi sono utili anche per la valutazione del dolore toracico. Sebbene il dolore dell'angina si possa avvertire in qualsiasi punto tra l'orecchio e l'ombelico, è in genere sempre correlato allo stress fisico o emotivo, ossia, non si pone diagnosi di angina se un paziente avverte dolore nel salire una rampa di scale un giorno e poi può tollerarne 3 il giorno successivo. L'angina notturna è caratteristica di una sindrome coronaria acuta, di un'insufficienza cardiaca o di uno spasmo coronarico.

Il dolore causato da molte patologie, sia gravi che minori, può essere esacerbato dalla respirazione, il movimento, o la palpazione del torace. Questi reperti non sono specifici per l'origine della parete toracica.

La nitroglicerina può alleviare il dolore sia dell'ischemia miocardica che dello spasmo del muscolo liscio non cardiaco (p. es., disturbi esofagei o biliari); la sua efficacia o meno non deve essere usata per la diagnosi.

I riscontri obiettivi associati possono anche suggerire la causa. La febbre non è specifica ma, se accompagnata da tosse, suggerisce una causa polmonare. I pazienti con sindrome di Raynaud o emicrania talvolta hanno uno spasmo coronarico.

La presenza o assenza di fattori di rischio per coronaropatia (p. es., l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il fumo, l'obesità, il diabete, l'anamnesi familiare positiva) modifica la probabilità di una sottostante coronaropatia, ma non aiuta a diagnosticare la causa di un determinato episodio di dolore toracico acuto. I pazienti con questi fattori potrebbero avere un'altra causa di dolore toracico, e i pazienti che non presentano questi fattori possono avere una sindrome coronarica acuta. Tuttavia, in un paziente con anamnesi positiva per coronaropatia, la presenza di dolore toracico aumenta la probabilità per tale diagnosi e la conferma come causa (in particolare se il paziente descrive i sintomi come "la mia angina" o "come il mio ultimo attacco di cuore"). Una storia di malattia vascolare periferica aumenta la probabilità che l'angina sia la causa del dolore toracico.