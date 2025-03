Palpitazioni

Tipicamente si eseguono degli esami:

ECG, a volte con monitoraggio ambulatoriale

Esami di laboratorio

A volte studi per imaging, stress test, o entrambi

Si esegue un ECG, ma a meno che la registrazione sia realizzata mentre i sintomi sono in corso, può non fornire una diagnosi. Molte aritmie cardiache sono intermittenti e non mostrano alterazioni stabili all'ECG; le eccezioni comprendono

Se nessuna diagnosi è evidente e i sintomi sono frequenti, è utile monitoraggio Holter per 24 o 48 h; per sintomi episodici, è preferibile un registratore di eventi indossato per periodi più prolungati e attivato dal paziente quando avverte i sintomi. Questi esami sono utilizzati soprattutto quando si sospetta un'aritmia sostenuta, piuttosto che quando i sintomi indicano solo occasionali battiti mancanti. I pazienti con sintomi sporadici, che i medici sospettano essere una grave aritmia possono avere impiantato un dispositivo sottocutaneo nella parte superiore del torace. Il dispositivo, spesso chiamato loop recorder, registra continuamente il ritmo e può essere collegato a una macchina esterna che consente di stampare il ritmo cardiaco. Infine, una varietà di prodotti disponibili in commercio che i pazienti possono utilizzare può fornire ulteriori informazioni utili. Questi prodotti includono il fitness tracker, che monitorizza la frequenza cardiaca e i monitor ECG portatili disponibili per telefoni e orologi.

Gli esami di laboratorio sono necessari in tutti i pazienti. Tutti i pazienti devono eseguire l'emocromo con formula e la misurazione degli elettroliti sierici, tra cui magnesio e calcio. Ulteriori test devono essere finalizzati a cause sospette. Il biomarker cardiaco troponina deve essere misurato nei pazienti con aritmie in corso, con un disturbo toracico, o con altri sintomi che suggeriscono ischemia coronarica acuta o recente, miocardite o pericardite.

I test della funzione tiroidea sono indicati quando una fibrillazione atriale è di nuova diagnosi o vi sono sintomi di ipertiroidismo. I pazienti con crisi di pressione arteriosa elevata devono essere valutati per un possibile feocromocitoma.

A volte si effettua il tilt test nei pazienti con sincope posturale.

L'imaging è qualche volta necessaria. I pazienti con aritmia di nuova diagnosi, i reperti che suggeriscono disfunzione cardiaca o i reperti che suggeriscono cardiopatia strutturale richiedono un'ecocardiografia e a volte una RM cardiaca. I pazienti con sintomi sotto sforzo richiedono uno stress test, a volte mediante ecocardiografia da stress, scintigrafia o PET.