Antitossina botulinica

Il trattamento viene iniziato non appena si sospetta il botulismo infantile, senza attendere i risultati degli esami.

I lattanti vengono ricoverati e i medici adottano misure per stabilizzarli (prevenire il peggioramento delle loro condizioni), come l’uso di un ventilatore meccanico per assistere la respirazione.

Il botulismo infantile viene trattato con l’antitossina botulinica, che viene somministrata lentamente per via endovenosa. Tale antitossina è costituita da immunoglobuline ottenute da donatori che presentano alti livelli di anticorpi contro la tossina botulinica (gli anticorpi sono proteine prodotte dal sistema immunitario per aiutarlo a difendere l’organismo dall’attacco di particolari agenti, come la tossina botulinica).

Gli antibiotici non sono utili perché il problema principale è costituito dalla tossina già prodotta dai batteri.