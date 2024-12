Gli insegnamenti per l’educazione all’uso del wc devono essere coerenti tra tutte le persone che assistono il bambino. Babysitter, nonni e personale della scuola materna devono seguire le stesse regole e usare gli stessi vocaboli per indicare le parti del corpo e le azioni che si svolgono in bagno.

Il metodo temporale è quello più frequentemente utilizzato per l’educazione all’igiene personale. A un bambino che sembra pronto si fa vedere il vasino e gradualmente gli si indica come sedersi sopra, senza svestirsi. Successivamente, il bambino viene incoraggiato ad abbassarsi i pantaloni e a sedersi sul vasino per non più di 5-10 minuti e a rivestirsi. Si forniscono costantemente delle spiegazioni semplici, rinforzate dall’atto di gettare i pannolini bagnati o sporchi nel vasino. Il bambino viene inoltre incoraggiato a fare pratica con l’uso del vasino ogniqualvolta ne abbia bisogno. È necessario insegnargli a scaricare il WC e a lavarsi le mani ogni volta che urina o defeca.

Si deve lodare il bambino o ricompensarlo (ad esempio con delle figurine) per i comportamenti corretti. Collera o punizioni per gli incidenti o gli insuccessi devono essere evitati, in quanto il processo di insegnamento per il bambino diventerebbe negativo e troppo stressante. I genitori devono capire e accettare che l’educazione all’uso del wc può richiedere molto tempo (generalmente da 3 a 6 mesi) e che il bambino può incorrere in incidenti di percorso.

Il metodo temporale funziona bene per i bambini che hanno ritmi intestinali e urinari prevedibili e che possono essere messi sul vasino nel momento preciso in cui devono defecare. Nel caso di bambini con schemi non prevedibili, è preferibile rimandare l’insegnamento finché non manifestino la necessità di usare il vasino da soli.

Il bambino che oppone resistenza a sedersi sul wc deve riprovare dopo un pasto. Se il bambino non riesce a evacuare neanche dopo qualche giorno, è preferibile rinviare l’insegnamento di qualche settimana. Il bambino che si rifiuta di usare il wc o il vasino può semplicemente non essere ancora pronto. È utile lodare o ricompensare il bambino se si siede sul wc ed evacua. Una volta acquisita tale abitudine, si può ricompensare il bambino per altri successi eliminando gradualmente le ricompense.

Le prove di forza sono da evitare perché spesso provocano delle battute d’arresto in qualsiasi progresso fatto e possono provocare tensione nel rapporto genitore/figlio.

Il bambino istruito all’uso del wc può ritornare a una fase di sviluppo precedente (chiamata regressione) e avere più incidenti quando non sta bene o è emotivamente sconvolto, oppure quando sente il bisogno di una maggiore attenzione, ad esempio quando è in arrivo un nuovo fratellino. In queste situazioni, i genitori devono evitare di fare pressioni sul bambino; possono offrire delle ricompense e, se possibile, offrire al bambino più cure e attenzioni in occasioni non collegate all’educazione all’igiene personale.