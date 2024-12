Incontinenza urinaria nei bambini

In genere i medici consigliano ai genitori di iniziare con cambiamenti comportamentali per il bambino. Questi cambiamenti includono:

Limitare l’assunzione di bevande la sera; l’80% dei liquidi giornalieri deve essere consumato prima delle 17

Limitare i liquidi 2 ore prima di coricarsi

Fare la pipì 2 volte consecutivamente prima di coricarsi (detto doppio svuotamento della vescica)

Gestione appropriata della stipsi

La più efficace strategia a lungo termine è una sveglia contro la pipì a letto. Sebbene richieda impegno, il tasso di successo può raggiungere il 70% quando i bambini sono motivati a smettere di fare pipì a letto e la famiglia è in grado di attenersi al programma. Possono essere richiesti fino a 4 mesi di uso notturno per la risoluzione completa dei sintomi. I genitori non devono punire i bambini per la pipì a letto. Le punizioni servono solo a mettere a rischio il trattamento e peggiorano l’autostima.

Ogni anno, l’enuresi tende a risolversi spontaneamente in circa il 15% dei bambini colpiti, con la crescita.

Farmaci per via orale come la desmopressina (DDAVP) e l’imipramina possono ridurre il numero di episodi di enuresi, che tuttavia riprendono nella maggior parte dei bambini quando il trattamento viene interrotto. Occorre rendere nota a genitori e bambini questa possibilità, in modo da non turbare eccessivamente il bambino in caso di ricomparsa della pipì a letto. Attualmente l’imipramina viene prescritta raramente, perché può causare morte improvvisa, anche se di rado.