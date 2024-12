Incontinenza fecale (encopresi) nei bambini

Il programma comportamentale tipicamente è composto da orari strutturati per stare sul water, durante i quali i bambini rimangono seduti per 5-10 minuti dopo ciascun pasto ogniqualvolta avvertano la necessità di evacuare. Se si verificano incidenti in determinati momenti del giorno, devono inoltre star seduti sul water immediatamente prima di tali momenti.

Risultano spesso utili piccoli premi. Ad esempio, dare ai bambini adesivi da applicare su un tabellone a ogni permanenza sul water (anche in assenza di evacuazione) si può accrescere il loro desiderio di aderire al programma. Spesso si utilizza un programma progressivo, durante il quale i bambini ricevono piccoli premi (ad esempio, gli adesivi) per essere rimasti seduti sul water e premi più importanti se seguono in maniera coerente il programma. Può essere necessario dover cambiare i premi nel corso del tempo per preservare l’interesse dei bambini.

Se il programma comportamentale avviato dal caregiver non ha successo, il bambino può essere indirizzato a un terapista comportamentale o a uno psicologo infantile esperto nel trattamento di bambini che soffrono di incontinenza fecale. Questi specialisti raccomandano fortemente a chi si prende cura del bambino, frustrato dall’incontinenza e dall’evacuazione involontaria, di evitare la punizione o di mostrare delusione per la mancanza di progressi o per eventuali regressioni a vecchi comportamenti dopo aver ottenuto progressi. Spesso, terapisti comportamentali e psicologi pediatrici sconsigliano anche di lodare troppo i bambini.