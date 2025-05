Problemi di salute cronici nei bambini

I servizi necessari al bambino comprendono assistenza medica specialistica, infermieri, personale sanitario a domicilio e altre forme di assistenza. Gli specialisti neonatali (quando previsti), formati per aiutare i neonati e assistere le famiglie nelle sfide imposte dalla malattia e dal ricovero, sono risorse meravigliose sia per i bambini che per i genitori.

Può essere necessario un “case manager” per coordinate le cure mediche per i bambini affetti da complesse malattie croniche. Tra gli operatori sanitari coinvolti nel trattamento figurano il medico del bambino, l’infermiere, l’assistente sociale e il “case manager” (infermiere professionale del servizio ASL/ADI). Il “case manager” si assicura anche che il bambino riceva aiuto nelle abilità sociali e che, insieme ai familiari, riceva adeguata consulenza, istruzione, nonché supporto psicologico e sociale, come assistenza sostitutiva.

Indipendentemente dalla figura che coordina i servizi, famiglia e bambino devono essere uniti nel percorso decisionale e delle cure, poiché la famiglia è la principale fonte di forza e sostegno. Questo approccio incentrato sulla famiglia garantisce la condivisione delle informazioni riconoscendo il valore di quest’ultima, e come parte essenziale della cura del bambino. In linea con questo approccio incentrato sul bambino e sulla famiglia, sempre più ambulatori medici coinvolgono completamente i pazienti nella progettazione e nell’attuazione delle proprie cure. Gli assistenti sanitari adottano piani terapeutici personalizzati e altri protocolli per accertarsi che tutti i pazienti, specialmente quelli con problemi medici complessi, siano più coinvolti nella gestione delle proprie problematiche mediche e delle proprie cure.