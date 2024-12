Assumendo uno specifico farmaco ART per via EV durante il travaglio e il parto; questo medicinale viene somministrato anche al bambino per 6 settimane dopo la nascita e riduce la probabilità che contragga l’HIV

Optando per un parto cesareo anziché per il parto vaginale se il livello di virus HIV nel sangue è molto alto

Allattando il bambino con latte artificiale anziché con latte materno, salvo in caso di residenza in un luogo in cui l’acqua per preparare il latte artificiale non sia sicura