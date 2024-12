Trattamenti applicati o iniettati nelle papule

Procedure per rimuovere le papule

La maggior parte delle papule scompare spontaneamente in 6-9 mesi, ma possono rimanere per 2-3 anni.

Le persone che presentano papule nella zona inguinale, probabilmente acquisite a seguito di un contatto sessuale, devono essere trattate per prevenire la diffusione dell’infezione. Altrimenti, non è necessario alcun trattamento per il mollusco contagioso, a meno che le papule siano deturpanti o comunque fastidiose.

I medici applicano sulle papule, o prescrivono, acido tricloroacetico, podofillotossina (podofilox) negli adulti, tretinoina, tazarotene o cantaridina. Questi farmaci vengono applicati per settimane o mesi.

Le papule possono inoltre essere trattate con il congelamento (crioterapia), bruciandole con un laser o corrente elettrica o rimuovendone la parte interna con un ago o con uno strumento tagliente (curette).

I dermatologi spesso usano una terapia di combinazione, come azoto liquido o cantaridina in ambulatorio e prescrivono una crema retinoide da usare a domicilio. Questa forma di terapia è generalmente efficace, ma in alcune persone le papule spesso richiedono 1-2 mesi per risolversi.

Altri trattamenti comprendono l’iniezione di antigeni di Candida in una papula e la terapia fotodinamica. Gli antigeni di Candida sono proteine che originano dal lievito Candida. Quando iniettati in una papula, provocano una risposta immunitaria che combatte il virus. Allo stesso modo, gli interferoni sono proteine che attivano le cellule del sistema immunitario in modo che attacchino il virus. Nella terapia fotodinamica, un preparato chimico viene spalmato sulla pelle e in seguito sulle papule viene applicata una luce artificiale che attiva la sostanza chimica facendole produrre una forma di ossigeno che uccide il virus.

Nei soggetti con infezione da HIV che sviluppano mollusco contagioso spesso è necessario il trattamento dell’infezione da HIV con farmaci antivirali per consentire la risoluzione del mollusco contagioso.

I bambini possono continuare a frequentare la scuola o l’asilo. Tuttavia, le papule dovrebbero essere coperte per ridurre il rischio di contagio.