Quali sono le cause delle ITS?

Le ITS sono causate da organismi microscopici, virus, batteri e parassiti, in base al tipo di malattia. Le persone che hanno rapporti sessuali con un partner infetto possono contrarre una ITS. Il sesso può essere vaginale, orale o anale. Tuttavia, alcune ITS possono diffondersi in altri modi, tra cui: