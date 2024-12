Contraccettivi di barriera

I preservativi in lattice sono gli unici contraccettivi che offrono una protezione contro tutte le comuni infezioni sessualmente trasmesse (IST), comprese quelle dovute a batteri (come gonorrea e sifilide) e quelle dovute a virus (come l’HPV, il virus del papilloma umano, e l’HIV o virus di immunodeficienza umana). I preservativi realizzati in materiale sintetico come poliuretano, poliisoprene o gomma di silicone offrono una qualche protezione, ma sono più sottili e hanno una maggior probabilità di rompersi. I preservativi in pelle d’agnello non proteggono dalle infezioni virali come quella da HIV.

I preservativi sono monouso e vanno usati ogni volta che si ha un rapporto sessuale, inoltre vanno scartati in caso di dubbio sulla loro integrità.

Nel primo anno in cui si usano i preservativi esterni (maschili), le probabilità di una gravidanza sono del 2% circa in caso di uso perfetto (seguendo esattamente le istruzioni) e del 18% in caso di uso tipico (la modalità di utilizzo della maggior parte delle persone). Le probabilità di una gravidanza con i preservativi interni (femminili) durante il primo anno sono del 5% in caso di uso perfetto e del 21% in caso di uso tipico.

Uno spermicida, che può essere compreso nel lubrificante del preservativo o inserito separatamente nella vagina, aumenta l’efficacia del preservativo. Lo spermicida va applicato ogni volta che si usa un preservativo.

I preservativi esterni (maschili) sono sottili guaine protettive che coprono il pene.

L’efficacia dipende dal corretto impiego. I preservativi devono essere applicati prima della penetrazione. L’uso corretto di un preservativo esterno (indossato sul pene) comporta:

Utilizzare un nuovo profilattico per ciascun coito.

Utilizzare un profilattico delle giuste dimensioni.

Per evitare di danneggiare il profilattico con le unghie, i denti o altri oggetti affilati, maneggiarlo con attenzione.

Posizionare il profilattico quando il pene è eretto, prima di qualsiasi contatto genitale con la/il partner.

Determinare il verso di arrotolamento del profilattico ponendolo sull’indice e cercando delicatamente di srotolarlo, ma solo un po’. Se resiste, capovolgerlo e provare in senso contrario. Quindi riarrotolarlo.

Collocare il profilattico arrotolato sulla punta del pene eretto.

Lasciare uno spazio di poco più di 1 centimetro sulla punta del profilattico per la raccolta dello sperma.

Con una mano, schiacciare l’aria intrappolata sulla punta del profilattico per farla uscire.

Se il pene non è circonciso, tirare all’indietro il prepuzio prima di srotolare il profilattico.

Con l’altra mano, avvolgere il profilattico sul pene fino alla sua base e appianare le eventuali bolle d’aria.

Durante il rapporto, accertarsi che la lubrificazione sia adeguata.

Con i profilattici di lattice, utilizzare soltanto lubrificanti a base di acqua. I lubrificanti oleosi (come vaselina, grasso, olio minerale, oli per massaggi, lozioni per il corpo e olio alimentare) possono indebolire il lattice e causare la rottura del profilattico.

Tenere il preservativo saldamente contro la base del pene durante l’estrazione, per evitare che lo sperma fuoriesca dal preservativo.

I preservativi esterni vanno indossati in modo che la punta si estenda di circa 1 cm oltre il pene, lasciando spazio per raccogliere lo sperma. Alcuni preservativi sono dotati di un serbatoio all’apice per questo scopo. Subito dopo l’eiaculazione, il pene deve essere estratto tenendo saldamente il bordo del preservativo contro la sua base per impedirne lo scivolamento e la dispersione dello sperma.

Come indossare un preservativo esterno Immagine

Il preservativo interno (femminile) è un sacchetto dotato di un anello interno e uno esterno. Quello interno va inserito il più a fondo possibile nella vagina (o nell’ano) mentre quello esterno rimane fuori. Quindi il pene viene guidato con attenzione nell’anello esterno per penetrare nel sacchetto. Se il pene scivola fuori dal sacchetto o se l’anello esterno viene spinto internamente, il preservativo va rimosso e inserito nuovamente senza rischio di gravidanza se non vi è stata eiaculazione. Dopo il rapporto sessuale e prima di estrarre il preservativo, l’anello esterno deve essere premuto e ruotato onde impedire la fuoriuscita dello sperma, quindi si può estrarre con attenzione il preservativo dalla vagina. Se lo sperma viene disperso, può entrare nella vagina e dar luogo a una gravidanza. Il preservativo femminile deve essere inserito non più di 8 ore prima del rapporto.