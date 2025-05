CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of California San Diego

Il granuloma inguinale è una rara infezione a trasmissione sessuale causata dal batterio Klebsiella granulomatis. L’infezione conduce a infiammazione cronica e cicatrici dei genitali.

Generalmente, il granuloma inguinale determina un nodulo indolore arrossato localizzato sopra o vicino ai genitali, che si accresce lentamente e quindi si apre formando un’ulcera.

I medici sospettano l’infezione se la persona presenta i sintomi tipici e risiede in un’area in cui l’infezione è diffusa, e confermano la diagnosi esaminando un campione di essudato prelevato dall’ulcera.

Il trattamento con antibiotici è solitamente efficace.

L’uso del preservativo durante i rapporti sessuali genitali può aiutare a prevenire la trasmissione del granuloma inguinale e di altre infezioni sessualmente trasmesse (ITS) da una persona all’altra.

Il granuloma inguinale è estremamente raro nei Paesi ad alte risorse, ma è tuttora presente in Papua Nuova Guinea, in Australia, nell’Africa meridionale, nei Caraibi e in alcune parti del Brasile e dell’India.

Sintomi del granuloma inguinale I sintomi del granuloma inguinale solitamente compaiono 1-12 settimane dopo l’infezione. Il primo sintomo è un nodulo rosso e non doloroso, che lentamente si ingrossa fino a diventare una sporgenza tondeggiante. Il nodulo quindi si apre ed evolve in un’ulcera maleodorante in prossimità della sede di contagio: Pene, scroto, inguine e cosce negli uomini

Vulva, vagina e pelle adiacente nelle donne

Viso

Ano e natiche nei soggetti che praticano rapporti anali L’ulcera si accresce lentamente e si diffonde nel tessuto adiacente, causando ulteriori danni. Le ulcere possono diffondersi anche quando entrano in contatto con altre zone del corpo. In assenza di trattamento, la loro diffusione è continua. Le ulcere guariscono lentamente e possono determinare cicatrici permanenti. Occasionalmente, l’infezione si diffonde attraverso il sangue raggiungendo le ossa, le articolazioni o il fegato.

Diagnosi del granuloma inguinale Esame del liquido essudato dall’ulcera Si sospetta una diagnosi di granuloma inguinale nelle persone residenti in regioni in cui l’infezione è diffusa e che presentano le ulcere tipiche dell’infezione. Per confermarla, i medici prelevano un campione di liquido raschiando l’ulcera e lo esaminano al microscopio. Se la diagnosi è incerta, i medici prelevano un campione di tessuto e lo esaminano al microscopio (biopsia).

Trattamento del granuloma inguinale Antibiotici

Esami di controllo e trattamento dei partner sessuali Il trattamento prevede l’assunzione di azitromicina per via orale per almeno 3 settimane. Gli antibiotici trimetoprim-sulfametoxazolo, doxiciclina, eritromicina e ciprofloxacina sono trattamenti alternativi. A volte gli antibiotici vengono somministrati mediante iniezione intramuscolare o endovenosa. Quando trattate, le persone di solito iniziano a migliorare entro 7 giorni. La guarigione può essere lenta e le ulcere possono recidivare. Pertanto, è necessario un periodo di trattamento più lungo. Dopo l’apparente buon esito del trattamento, si dovrebbero eseguire controlli periodici per 6 mesi. L’attuale partner sessuale dovrebbe essere sottoposto a esami di controllo e, se infetto, trattato.