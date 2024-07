Esami delle feci

Talvolta, analisi del sangue per rilevare gli anticorpi contro le amebe

A volte, esame di un campione di tessuto prelevato dall’intestino crasso

Per poter diagnosticare l’amebiasi, il medico raccoglie dei campioni di feci da analizzare. L’approccio migliore consiste nell’analizzare le feci alla ricerca di una proteina rilasciata dalle amebe (test antigenico) oppure utilizzare la tecnica della reazione a catena della polimerasi (PCR) per valutare la presenza di materiale genetico dell’ameba nelle feci. La tecnica della PCR produce molte copie del materiale genetico dell’ameba e, pertanto, ne facilita l’identificazione. I test antigenici o la PCR sono più utili rispetto all’esame microscopico dei campioni di feci, che spesso è inconcludente. Inoltre, l’esame al microscopio può richiedere da tre a sei campioni di feci per trovare le amebe e, persino quando vengono individuate, non è possibile distinguere Entamoeba histolytica da altre amebe affini, come per esempio Entamoeba dispar, che ha lo stesso aspetto ma è geneticamente diversa e non causa malattie.

Può venire usata una sonda flessibile a fibre ottiche (endoscopio) per osservare l’interno dell’intestino crasso. Se si riscontrano ulcere o altri segni di infezione, l’endoscopio viene utilizzato per prelevare un campione di tessuto o di liquido dall’area anomala.

Quando le amebe si diffondono a sedi esterne all’intestino (come il fegato), possono non essere più presenti nelle feci. L’ecografia, la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI) vengono effettuate per confermare un ascesso al fegato, ma questi test non indicano la causa. Vengono quindi eseguite analisi del sangue alla ricerca degli anticorpi contro le amebe (gli anticorpi sono proteine prodotte dal sistema immunitario per contribuire a difendere l’organismo dall’attacco di particolari agenti, parassiti compresi). Oppure, qualora si sospetti un ascesso del fegato dovuto alle amebe, è possibile avviare la terapia con un farmaco per distruggerle (un amebicida). Se il soggetto migliora, la diagnosi di amebiasi è probabilmente confermata.