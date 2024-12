Linfogranuloma venereo (LGV)

Antibiotici

La doxiciclina è il trattamento antibiotico preferito per il linfogranuloma venereo. In alternativa, si possono utilizzare l’eritromicina o l’azitromicina.

Se i bubboni (linfonodi ingrossati) causano disagio, i medici possono usare un ago o praticare un’incisione per drenarli.

Coloro che abbiano avuto contatti sessuali con una persona infetta nei 60 giorni precedenti l’esordio dei suoi sintomi, devono essere sottoposti a esami e trattati con una dose singola di azitromicina o con doxiciclina per via orale per 7 giorni, indipendentemente dal fatto che le evidenze suggeriscano la presenza di linfogranuloma venereo o meno.

Dopo l’apparente buon esito del trattamento, si dovrebbero eseguire controlli periodici per 6 mesi.