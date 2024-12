L’intervento chirurgico di asportazione delle paratiroidi (paratiroidectomia) è indicato per le persone con sintomi e per quelle con iperparatiroidismo in peggioramento. Non è chiaro se i soggetti affetti da iperparatiroidismo primario che non presentano sintomi abbiano bisogno di un intervento chirurgico.

Molti esperti, tuttavia, raccomandano l’intervento chirurgico quando:

I valori delle analisi di laboratorio eseguiti sul sangue e sulle urine (ad esempio anomalie del calcio e della creatinina) raggiungono determinati livelli.

La densità ossea dell’anca e/o della colonna lombare è bassa.

Il soggetto ha meno di 50 anni.

Il soggetto potrebbe non seguire adeguatamente il trattamento prescritto.

Durante l’intervento chirurgico viene rimossa una ghiandola paratiroidea che presenta un adenoma. Il livello dell’ormone paratiroideo (PTH) nel sangue viene misurato prima e dopo l’asportazione di una o più ghiandole anomale. Se i livelli di PTH si riducono di almeno il 50% 10 minuti dopo l’asportazione dell’adenoma, il trattamento è considerato un successo.

Nei soggetti con iperplasia di tutte le paratiroidi l’intervento comporta l’asportazione completa delle ghiandole. Una piccola porzione di una ghiandola paratiroidea dall’aspetto normale viene reimpiantata in uno dei muscoli sternocleidomastoidei su un lato del collo oppure sotto la pelle dell’avambraccio. Il reimpianto viene eseguito per prevenire l’ipoparatiroidismo, ossia la carenza di PTH. Occasionalmente, il tessuto paratiroideo viene messo da parte e congelato (crioconservazione) per permettere un trapianto successivo nella stessa persona, nel caso in cui si sviluppi un ipoparatiroidismo persistente.

Quando l’iperparatiroidismo è lieve, i livelli di calcio nel sangue scendono appena sotto la norma entro 24-48 ore dopo l’intervento chirurgico. Nell’iperparatiroidismo moderato e grave i valori del calcio devono essere monitorati attentamente per i primi giorni dopo l’intervento chirurgico, per assicurarsi che il livello di calcio non scenda troppo.