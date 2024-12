Ipermagnesemia (alti livelli di magnesio nel sangue)

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Nell’ipermagnesemia, i livelli di magnesio nel sangue sono troppo elevati.

(Vedere anche Panoramica sugli elettroliti e Panoramica sul ruolo del magnesio nell’organismo)

Il magnesio è uno degli elettroliti dell’organismo, minerali dotati di una carica elettrica quando disciolti in liquidi corporei come il sangue, anche se la maggior parte del magnesio presente nell’organismo è priva di carica ed è legata alle proteine o immagazzinata nelle ossa. Le ossa contengono la maggior parte del magnesio nell’organismo. Una piccolissima parte di magnesio circola nel sangue.

L’ipermagnesemia non è comune; in genere si sviluppa solo se i soggetti con insufficienza renale assumono sali di magnesio (sali di Epsom) o farmaci che contengono magnesio (come alcuni antiacidi o lassativi).

L’ipermagnesemia può causare:

Debolezza muscolare

Ipotensione

Difficoltà respiratorie

In caso di ipermagnesemia grave, si può verificare un arresto cardiaco.

La diagnosi si basa sugli esami del sangue che indicano che i livelli di magnesio sono alti.