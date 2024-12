Iperkaliemia (alti livelli di potassio nel sangue)

Per l’iperkaliemia moderata e grave è necessario ridurre immediatamente i livelli di potassio. Il medico monitora il cuore costantemente durante il trattamento. Il calcio viene somministrato per via endovenosa per proteggere il cuore, ma non riduce i livelli di potassio. Vengono somministrati insulina e glucosio, che veicolano il potassio dal sangue all’interno delle cellule, con conseguente riduzione dei livelli di potassio nel sangue. L’albuterolo (usato principalmente per trattare l’asma) può essere somministrato per abbassare il livello di potassio; lo si somministra per via inalatoria.

Se questi provvedimenti non sono efficaci o se il soggetto è affetto da insufficienza renale, per rimuovere il potassio in eccesso può essere necessaria la dialisi.