Ipofosfatemia (bassi livelli di fosfato nel sangue)

Incremento dell’assunzione di fosfato

Si interrompe l’assunzione dei farmaci che riducono i livelli di fosfato.

Se l’ipofosfatemia è lieve e asintomatica, può essere d’aiuto l’assunzione di latte a basso contenuto di grassi o scremato, che contiene una grande quantità di fosfato. In alternativa, è possibile assumere fosfato per via orale, anche se spesso compare diarrea.

Se l’ipofosfatemia è molto grave o se i fosfati non possono essere assunti per via orale, è necessario ricorrere alla somministrazione endovenosa.