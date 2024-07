Sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIADH)

Limitazione dell’assunzione di liquidi

Si limita l’assunzione di liquidi e si cura la causa, se possibile. I soggetti affetti da SIADH necessitano di un trattamento dell’iponatriemia a lungo termine.

A volte vengono somministrati liquidi per via endovenosa, compresi quelli contenenti concentrazioni molto alte di sodio (soluzione salina ipertonica). Tali trattamenti devono essere somministrati con cautela per evitare il rapido aumento dei livelli di sodio.

Se il livello di sodio nel sangue continua a diminuire oppure non aumenta nonostante la limitazione dell’assunzione di liquidi, il medico può prescrivere farmaci come la demeclociclina o il litio, che riducono l’effetto della vasopressina sui reni, oppure farmaci come il conivaptan e il tolvaptan, che bloccano i recettori della vasopressina inibendo la risposta dei reni alla vasopressina.