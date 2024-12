Impacchi freddi e altre applicazioni per lenire e raffreddare la pelle

Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

A volte, creme antibiotiche specifiche per le ustioni

Impacchi con acqua fredda possono lenire le aree infiammate e calde, come pure l’aloe vera e i prodotti idratanti da banco; sono raccomandati prodotti che non contengono anestetici o profumi (che possono irritare o sensibilizzare la pelle, causando reazioni allergiche). I FANS assunti per via orale aiutano ad alleviare il dolore e l’infiammazione. In caso di ustione solare grave, i prodotti a base di petrolio quali la vaselina devono essere evitati. I corticosteroidi applicati sulla pelle sembrano non essere più efficaci degli impacchi freddi.

Gli unguenti o le lozioni contenenti anestetici (come la benzocaina e la difenidramina) alleviano temporaneamente il dolore, ma devono essere evitati perché, occasionalmente, scatenano una reazione allergica.

Le creme antibiotiche specifiche per le ustioni sono necessarie solo in caso di gravi flittene. La maggior parte delle vescicole dovute alle ustioni solari si rompe spontaneamente e non deve essere bucata né drenata. Di rado, la cute ustionata dal sole s’infetta ma, se si sviluppa un’infezione, la guarigione può essere ritardata. Il medico determina la gravità dell’infezione e, se necessario, prescrive antibiotici.

La guarigione della cute ustionata inizia spontaneamente dopo alcuni giorni, sebbene quella completa richieda alcune settimane. Dopo l’esfoliazione della cute ustionata, gli strati nuovamente esposti sono sottili e inizialmente molto sensibili alla luce solare, pertanto devono essere protetti per diverse settimane.