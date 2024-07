Fluidi per via endovenosa

Antibiotici

Raramente, riparazione chirurgica

I pazienti con colite ischemica devono essere ricoverati.

Inizialmente, non vengono somministrati fluidi o cibo per via orale, in modo tale che l’intestino possa essere messo a riposo. Vengono invece somministrati liquidi, elettroliti, antibiotici e sostanze nutritive per via endovenosa. Nel giro di pochi giorni si riprende a mangiare e bere.

Se i pazienti sviluppano una cicatrice, si può rendere necessaria la riparazione chirurgica.