Terapia espositiva

Terapia cognitivo-comportamentale

Antidepressivi, solitamente gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)

Come per altri disturbi d’ansia, la gravità del disturbo d’ansia sociale varia nel tempo. Se non è trattata, l’ansia sociale spesso persiste, inducendo molte persone ad evitare attività a cui altrimenti gradirebbero prendere parte. Molti soggetti con disturbo d’ansia sociale non cercano mai un trattamento, ma sviluppano invece strategie proprie per gestire il problema. Ad esempio potrebbero evitare situazioni sociali, “automedicarsi” con alcol o marijuana o semplicemente sforzarsi con disagio a partecipare agli impegni sociali. Esistono tuttavia opzioni terapeutiche efficaci per il disturbo d’ansia sociale.

La terapia espositiva è solitamente efficace. Tuttavia, organizzare un’esposizione che duri sufficientemente a lungo per consentire al soggetto di abituarsi alla situazione ansiogena e a viverla senza più patemi non è facile. Ad esempio, un soggetto che teme di parlare di fronte al proprio capo potrebbe non riuscire a organizzare una serie di sessioni per parlare di fronte al capo. Situazioni sostitutive possono aiutare, come entrare a far parte di un gruppo nella comunità che aiuta a parlare in pubblico o la lettura di libri ai residenti delle case di riposo.

Anche la terapia cognitivo-comportamentale può essere di aiuto. Con questa terapia, il soggetto impara a:

Usare tecniche di rilassamento

Identificare gli schemi di pensiero e di comportamento che possono scatenare attacchi d’ansia o di panico

Modificare tali schemi di pensiero

Modificare il comportamento di conseguenza

Gli antidepressivi, come gli SSRI, e le benzodiazepine (farmaci ansiolitici), sono spesso utili per i soggetti con ansia sociale. In genere si preferiscono gli SSRI in quanto, a differenza delle benzodiazepine, non interferiscono con la terapia cognitivo-comportamentale. Le benzodiazepine agiscono sul sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) e possono causare sonnolenza e problemi di memoria.

I beta-bloccanti vengono comunemente utilizzati per ridurre l’aumento della frequenza cardiaca, i tremori e la sudorazione avvertiti da chi prova angoscia nell’esibirsi in pubblico, ma questi farmaci non riducono l’ansia.