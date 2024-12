Disturbo post-traumatico da stress (DPTS)

La psicoterapia è fondamentale per il trattamento del DPTS.

Un’importante tappa iniziale nella terapia può essere costituita dall’istruzione sul DPTS. I sintomi del DPTS possono essere estremamente disorientanti e, per i pazienti e i loro familiari, risulta spesso molto utile comprendere che il DPTS può comportare sintomi apparentemente non correlati.

La terapia cognitivo-comportamentale incentrata sul trauma è il trattamento più efficace per il DPTS. Questa forma di terapia, efficace anche per il disturbo acuto da stress, prevede l’educazione sulla natura dello stress e sulla relativa risposta dell’organismo/della mente, la modifica del proprio pensiero sull’evento traumatico e la relativa risposta (o mettere le cose in prospettiva) e un’esposizione terapeutica attentamente guidata ai ricordi dell’esperienza traumatica.

È importante trovare uno psicoterapeuta che esprima calore, rassicurazione ed empatia per aiutare le persone con DPTS, che spesso soffrono di vergogna, evitamento, ipervigilanza e distacco.

Le tecniche di gestione dello stress, come la respirazione e il rilassamento, sono importanti. Gli esercizi che riducono e controllano l’ansia (per esempio, lo yoga, la meditazione) possono alleviare i sintomi e anche preparare i soggetti per il trattamento che prevede l’esposizione ai ricordi del trauma che inducono sofferenza.

Attualmente le evidenze più solide sono a favore di una psicoterapia strutturata e mirata, solitamente un tipo di terapia cognitivo-comportamentale, la cosiddetta terapia espositiva, che aiuta a estinguere la paura residua lasciata dall’evento traumatico.

Nella terapia espositiva, lo psicoterapeuta fa immaginare al soggetto di trovarsi in situazioni associate al precedente trauma. Ad esempio, può chiedergli di pensare di stare nel parco in cui ha subito l’aggressione. Lo psicoterapeuta può inoltre aiutare il soggetto a immaginare di rivivere l’evento traumatico stesso. Data l’ansia, spesso intensa, associata ai ricordi traumatici, è importante che i pazienti in terapia si sentano appoggiati e che l’esposizione proceda con tempi adeguati. I soggetti traumatizzati possono essere particolarmente sensibili e vulnerabili all’idea di subire un nuovo trauma, quindi il trattamento può raggiungere un punto morto se procede troppo rapidamente. Spesso, il trattamento può spostarsi dall’esposizione a un trattamento maggiormente di supporto, a tempo indeterminato, per aiutare le persone a sentirsi più tranquille durante la terapia espositiva.

Una psicoterapia più ampia ed esplorativa può anche facilitare il ritorno a una vita migliore, ad esempio concentrandosi sui rapporti interpersonali che possono aver subito una frattura per il DPTS. Possono essere utili anche altri tipi di psicoterapia di supporto e psicodinamica, a condizione che l’obiettivo del trattamento non si discosti dalla terapia espositiva.

La desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR) è un trattamento in cui i soggetti sono invitati a seguire il movimento del dito mentre immaginano di essere esposti al trauma. Alcuni esperti ritengono che i movimenti oculari aiutino a desensibilizzare, ma la EMDR agisce principalmente per l’esposizione, non per i movimenti oculari.