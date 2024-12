Terapia espositiva

Tecniche di rilassamento e/o di respirazione (per esempio l’ipnosi)

Talvolta uso limitato di farmaci (per esempio una benzodiazepina o un beta-bloccante)

Alcuni soggetti stanno bene senza trattamento, in quanto la situazione o l’oggetto temuto è facile da evitare. I pipistrelli e le caverne sono un ottimo esempio. Se ci si imbatte di frequente nelle situazioni o negli oggetti (ad esempio i temporali), spesso si rende necessario un trattamento.

La terapia espositiva, un tipo di psicoterapia, è la più indicata. La terapia espositiva comporta un’esposizione graduale e ripetuta del soggetto, solo con l’immaginazione, ma talvolta anche realmente, a tutto ciò che scatena la sua fobia. Ai pazienti vengono inoltre insegnate tecniche di rilassamento e/o di respirazione da utilizzare prima e durante l’esposizione. La terapia dell’esposizione viene ripetuta finché le persone non siano effettivamente a loro agio nei confronti della situazione che provoca l’ansia. Uno psicoterapeuta può contribuire a condurre correttamente la terapia, anche se il soggetto può farlo da solo.

La terapia espositiva aiuta oltre il 90% dei soggetti che la seguono fedelmente. Quasi sempre si rivela l’unico rimedio necessario per le fobie. Anche un soggetto affetto da fobia del sangue o degli aghi risponde bene alla terapia espositiva. Per esempio, tali pazienti potrebbero iniziare l’esposizione semplicemente recandosi in un ambulatorio medico (o magari solo passandovi accanto). Il giorno (o settimana) successivo, potrebbero restare seduti nella sala visite senza l’intenzione di sottoporsi a un prelievo di sangue. Il passo successivo potrebbe consistere nel consentire che un ago venga portato vicino alla loro pelle. L’esposizione può aumentare rapidamente o lentamente, ma col tempo le persone dovrebbero consentire che il sangue venga prelevato.

I farmaci non sono molto utili per aiutare a superare fobie specifiche. Fa eccezione l’uso di benzodiazepine (farmaci ansiolitici) per alcune fobie specifiche. Per esempio, i soggetti con fobia del volo possono utilizzare una benzodiazepina prima di salire in aereo. Le benzodiazepina da sola in genere non elimina la fobia, ma consente al soggetto di volare. Un beta-bloccante come il propranololo può essere usato subito prima di un evento che produce ansia, come dover parlare in pubblico.