Disturbo d’ansia da separazione

I bambini con questo disturbo provano una grande sofferenza se vengono separati dalla loro casa o dalle persone care. In genere, durante la separazione sono comuni scene drammatiche. Tali scene in genere sono dolorose sia per il genitore sia per il bambino. Il bambino spesso piange e supplica con una tale disperazione che il genitore non riesce ad andarsene, prolungando la scena e rendendo la separazione ancora più difficile. Se anche il genitore è ansioso, il bambino lo diventa ancora di più, creando un circolo vizioso.

Dopo che il genitore se n’è andato, il bambino non pensa ad altro che al suo ritorno. Spesso necessita di sapere dove si trova il genitore ed è preoccupato che qualcosa di orribile possa accadere a se stesso o ai suoi cari. Alcuni bambini presentano preoccupazioni persistenti ed eccessive di perdere i genitori a causa di rapimenti, malattie o morte.

Se viaggia solo prova disagio, può rifiutare di frequentare la scuola o il campeggio, di far visita o di dormire a casa di un amico. Alcuni bambini non possono rimanere soli in una stanza, si attaccano a un genitore o “lo tengono d’occhio” in casa.

Sono frequenti difficoltà al momento di coricarsi. I bambini con ansia di separazione possono insistere perché qualcuno resti nella stanza finché non si addormentano. Gli incubi possono svelare le paure dei bambini, come il timore che una catastrofe o un incendio possa distruggere la famiglia.

I bambini possono anche sviluppare dei sintomi fisici, come cefalee e mal di stomaco.

In genere hanno un comportamento normale finché sono in presenza del genitore. Di conseguenza, il problema potrebbe sembrare meno grave di quanto non sia.

Più a lungo dura il disturbo, più grave è.