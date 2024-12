intervento chirurgico per asportare il tumore

Farmaci per controllare la pressione arteriosa

Di solito la migliore terapia è rappresentata dalla rimozione del feocromocitoma. Tuttavia, l’intervento chirurgico è spesso rimandato fino a quando non si riesce a tenere sotto controllo farmacologico la secrezione di catecolamine da parte del tumore, perché la presenza di livelli elevati di catecolamine può essere pericolosa durante l’intervento chirurgico. Per bloccare l’azione dell’ormone si somministra in genere fenossibenzamina o un farmaco simile. Una volta completata questa fase, si può somministrare in tutta sicurezza un beta-bloccante per controllare ulteriormente i sintomi.

Se il feocromocitoma è maligno e si è diffuso, la chemioterapia raramente cura il tumore. Sembra che alcuni farmaci chemioterapici come temozolomide e sunitib rallentino la crescita del tumore. Può inoltre essere molto efficace il trattamento con un radioisotopo come metaiodobenzilguanidina (MIBG) oppure octreotide radioattivo, che hanno come bersaglio il tessuto tumorale. I pericolosi effetti dell’eccesso di catecolamine secrete dal tumore possono essere quasi sempre bloccati continuando ad assumere fenossibenzamina o un farmaco simile, come la doxasozina, e beta-bloccanti.