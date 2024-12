Agorafobia Di New York-Presbyterian Hospital John W. Barnhill , MD , Revisionato/Rivisto ago 2023 CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

L’agorafobia è la paura o l’ansia legata al trovarsi in situazioni o luoghi (per esempio tra la folla e nei centri commerciali o durante la guida) da cui non si può scappare facilmente o in cui potrebbe non essere disponibile aiuto se si sviluppa ansia intensa. Queste situazioni o luoghi vengono spesso evitati o affrontati con grosso disagio.