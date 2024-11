Comportamento suicidario

Il termine contagio suicidario indica un fenomeno per cui un suicidio sembra determinarne altri, in una comunità, una scuola o un ambiente lavorativo. I suicidi altamente pubblicizzati possono avere un effetto molto ampio. I bambini, gli adolescenti e i giovani adulti sono particolarmente vulnerabili all’effetto contagio. Possono essere esposti direttamente perché conoscono qualcuno che ha tentato o è morto per suicidio. Possono inoltre essere indirettamente esposti per l’ininterrotta copertura sensazionalistica ed esplicita dei media riguardo alla morte di una celebrità per suicidio. Viceversa, la copertura mediatica di una morte per suicidio con messaggi positivi può ridurre il rischio di contagio suicidario nei giovani vulnerabili. I messaggi positivi di norma comunicano chiaramente la tragica perdita di un membro della comunità e continuano a esprimere il sostegno per la comunità in lutto. I messaggi devono descrivere i problemi mentali nell’ambito della vita e sottolineare l’assenza di uno stigma associato alla ricerca di aiuto e trattamento. Tale rappresentazione dei problemi mentali e del suicidio può avere un impatto positivo sulla salute pubblica, piuttosto che mettere a rischio gli spettatori vulnerabili.

Il contagio suicidario può essere un fattore in circa l’1-5% di tutti i suicidi degli adolescenti. Le amministrazioni scolastiche, i professionisti della salute mentale e altri leader della comunità possono apprendere ad usare i media e le piattaforme sociali per fermare la diffusione del contagio suicidario. Riportare i suicidi in modo sensibile e l’applicazione delle linee guida di post-intervento (un intervento condotto dopo un suicidio) nelle scuole e negli ambienti lavorativi sono due strategie per la prevenzione di ulteriori suicidi.