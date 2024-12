CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

New York-Presbyterian Hospital

I disturbi di adattamento comportano sintomi emotivi e/o comportamentali in risposta a un fattore stressante identificabile.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi correlati a fattori traumatici e stressanti.)

I disturbi di adattamento sono comuni e sono presenti in circa il 5–20% dei pazienti che si recano per una visita nei centri di igiene mentale.

I fattori stressanti che provocano un disturbo di adattamento possono essere costituiti da un singolo evento distinto (per esempio la perdita del lavoro), eventi multipli (per esempio problemi finanziari seguiti da un fallimento sentimentale) o problemi costanti (per esempio assistere un familiare disabile). Il fattore stressante può avere un impatto su una sola persona, un’intera famiglia o un ampio gruppo di persone. Il fattore stressante può anche essere una pietra miliare comune dello sviluppo che viene solitamente considerata positiva (per esempio diventare un genitore).

La morte di una persona cara può essere l’evento precipitante di un disturbo di adattamento. Tuttavia, i medici devono tenere in considerazione l’ampio ventaglio di reazioni al lutto considerate normali nelle diverse culture e diagnosticare un disturbo solo se la risposta al lutto ben vada oltre quanto atteso o non sia classificata meglio come disturbo da lutto prolungato.

Nel valutare una persona, gli psicoterapeuti devono stabilire se la risposta di adattamento è correlata a un particolare fattore stressante. Devono inoltre stabilire se la risposta causa una marcata sofferenza o compromette la capacità del soggetto di funzionare in contesti sociali, sul lavoro e/o in altre situazioni.

Segni e sintomi del disturbo di adattamento I sintomi di un disturbo di adattamento in genere esordiscono poco dopo l’evento stressante e non persistono oltre i 6 mesi successivi all’interruzione del fattore scatenante. Un disturbo di adattamento può manifestarsi in molti modi, quelli comuni includono umore depresso

Ansia

cattiva condotta La maggior parte dei soggetti presenta una combinazione di questi sintomi, ma alcuni possono presentare solo un sintomo particolarmente prominente (ad esempio sensazione di nervosismo e agitazione dopo un’aggressione). Vi è anche un rischio maggiore di tentativi di suicidio e di suicidio realizzato.

Diagnosi del disturbo di adattamento Valutazione di un medico basata su criteri diagnostici psichiatrici standard I soggetti devono presentare sintomi emotivi o comportamentali entro 3 mesi dall’esposizione a un fattore scatenante I sintomi devono essere clinicamente significativi, dimostrati da uno o più dei seguenti: sofferenza notevole, sproporzionata rispetto al fattore scatenante (tenendo in considerazione i fattori culturali e di altro tipo)

significativa compromissione della funzionalità sociale o lavorativa dovuta ai sintomi I disturbi di adattamento si osservano spesso con altri disturbi mentali come il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), un disturbo della personalità o il disturbo bipolare.