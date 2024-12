Infezioni cerebrali parassitarie

La neurocisticercosi è causata dalla larva della tenia del maiale. Tra tutti i vermi che causano infezioni cerebrali, la tenia del maiale causa di gran lunga la maggior parte dei casi di infezioni cerebrali nell’emisfero occidentale.

Dopo che le persone hanno consumato alimenti contaminati dalla tenia, le secrezioni dello stomaco ne fanno schiudere le uova liberando le larve. Queste entrano nel flusso sanguigno e vengono distribuite a tutte le parti del corpo, incluso il cervello e il midollo spinale. Le larve formano delle cisti (gruppi di larve racchiuse in un muro protettivo), (L’infezione causata da cisti è chiamata cisticercosi o, quando le cisti si formano nel cervello, neurocisticercosi.) Queste cisti causano pochi sintomi finché degenerano e le larve muoiono, scatenando infiammazione, gonfiore e sintomi quali cefalee, crisi convulsive, cambiamenti della personalità e compromissione mentale.

A volte le cisti bloccano il flusso del liquido cerebrospinale all’interno delle cavità dell’encefalo (ventricoli), esercitando una pressione sul cervello. Questo disturbo è chiamato idrocefalo. L’aumento della pressione può causare cefalee, nausea, vomito e sonnolenza.

Le cisti possono rompersi e riversare il proprio contenuto nel liquido cerebrospinale, causando meningite.

Senza trattamento, i soggetti affetti da neurocisticercosi possono morire.

I medici sospettano la neurocisticercosi nei soggetti che vivono o che provengono da Paesi con basse risorse e che presentano i sintomi tipici. La risonanza magnetica per immagini (RMI) o la tomografia computerizzata (TC) spesso mostrano le cisti. Ma sono spesso necessari degli esami del sangue e una puntura lombare (rachicentesi) per ottenere un campione di liquido cerebrospinale e confermare la diagnosi. Talvolta, è necessario eseguire una biopsia della cisti.

L’infezione viene trattata con albendazolo o praziquantel (farmaci usati per trattare le infezioni da vermi parassiti, chiamati farmaci antielmintici). Tuttavia, se un soggetto presenta molte cisti, i farmaci antielmintici possono uccidere molti organismi, causando un significativo gonfiore cerebrale. Il medico personalizza attentamente il trattamento per ogni paziente. I corticosteroidi sono somministrati per ridurre l’infiammazione che si manifesta alla morte delle larve.

Le crisi convulsive sono trattate con farmaci anticonvulsivanti.

A volte è necessario un intervento chirurgico per installare un drenaggio (shunt) e rimuovere il liquido cerebrospinale in eccesso e alleviare l’idrocefalo. Lo shunt è tubicino in plastica posizionato negli spazi all’interno del cervello. Il tubo viene fatto scorrere sotto la pelle, solitamente verso l’addome, dove viene drenato l’eccesso di liquido. Può essere necessario un intervento chirurgico per rimuovere le cisti dal cervello.