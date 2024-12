Altre malattie demielinizzanti primarie

La neuropatia ottica ereditaria di Leber causa una demielinizzazione che porta a cecità parziale.

La neuropatia ottica ereditaria di Leber è più comune tra i pazienti di sesso maschile. Di solito, i sintomi esordiscono a un’età compresa tra i 15 e i 35 anni. Questa malattia viene ereditata dalla madre e i geni difettosi sembrano essere localizzati nel mitocondrio (strutture nelle cellule che forniscono loro energia).

La vista può diventare offuscata in uno o in entrambi gli occhi contemporaneamente. Ma se è colpita la vista di un solo occhio, la vista dell’altro occhio inizia a scomparire entro settimane o mesi. L’acuità visiva e la visione a colori si deteriorano nel tempo.

Alcune persone hanno anche problemi cardiaci o sintomi muscolari (come contrazioni involontarie dei muscoli, debolezza muscolare o spasmi muscolari), che possono assomigliare ai sintomi della sclerosi multipla.

I medici sono spesso in grado di diagnosticare la neuropatia ottica ereditaria di Leber in base ai sintomi e ai risultati dell’esame obiettivo. Gli esami possono identificare alcuni geni anomali responsabili delle malattie. L’elettrocardiogramma viene eseguito per verificare la presenza di problemi di cuore.

Non esiste alcun trattamento stabilito per la neuropatia ottica ereditaria di Leber. Tuttavia, alcune evidenze suggeriscono che i farmaci idebenone e ubichinone possono migliorare la vista in soggetti con neuropatia ottica ereditaria di Leber. La terapia genica è in fase di studio. Essa prevede l’iniezione del gene normale nell’occhio.

Può essere utile limitare il consumo di alcol e non usare prodotti a base di tabacco. L’alcol e il tabacco possono influire sui mitocondri, in cui è situato il gene difettoso che causa la neuropatia ottica ereditaria di Leber.