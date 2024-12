Per alcuni tipi di encefalite virale, il medico somministra dei farmaci antivirali. Inoltre, può somministrare corticosteroidi se l’encefalite è causata da una reazione autoimmune.

Per alcune cause di encefalite non esiste alcun trattamento specifico. Il medico tratta i sintomi e offre supporto vitale (come un tubo endotracheale) finché l’infezione non si risolve, il che solitamente richiede circa 1 o 2 settimane.