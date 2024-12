Se persone che non sanno di avere un’infezione da HIV sviluppano sintomi di demenza e presentano fattori di rischio per l’infezione da HIV, i medici possono sospettare una demenza associata all’HIV e prescrivere esami per controllare la presenza di HIV come pure la demenza.

Quando viene diagnosticata l’infezione da HIV o quando la funzione mentale è alterata nelle persone con infezione da HIV, viene effettuata una risonanza magnetica per immagini (RMI) per verificare la presenza di altre cause di disfunzione cerebrale, come la toxoplasmosi o il linfoma. Quando avvengono cambiamenti improvvisi della funzione mentale, la causa deve essere identificata rapidamente, perché un trattamento precoce può prolungare la vita. La demenza associata all’HIV può causare la morte entro 6 mesi.

A meno che i risultati di TC o RMI non suggeriscano che la pressione all’interno del cranio è aumentata, il medico effettua solitamente un puntura lombare (rachicentesi) per ottenere un campione di liquido cerebrospinale, che viene analizzato. I risultati possono sostenere ma non confermare la diagnosi di demenza associata all’HIV.

Se una persona ha un’infezione da HIV o se si sospetta la presenza di demenza associata all’HIV, vengono anche eseguite delle analisi del sangue per misurare:

Il numero di globuli bianchi detti linfociti CD4 (la conta dei CD4)

La quantità di HIV (carica virale)

Queste analisi aiutano a determinare la gravità dell’infezione da HIV. Una conta molto bassa dei CD4 e una carica virale elevata aumentano il rischio di sviluppare infezioni cerebrali, linfoma e demenza associata all’HIV.