Di solito i medici sospettano un TIA se si hanno i sintomi di un ictus che si risolvono spontaneamente in meno di un’ora. Il paziente viene ricoverato in ospedale e viene sottoposto a un esame di diagnostica per immagini, come una RMI (risonanza magnetica per immagini) o una TC (tomografia computerizzata) per ottenere immagini dettagliate dell’interno del cervello.

I medici eseguiranno inoltre degli esami per scoprire cosa abbia causato il TIA: