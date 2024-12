Panoramica sulle cefalee

Se la cefalea inizia dopo i 50 anni, il medico solitamente presume che risulti da un altro disturbo, salvo prova contraria. Molti disturbi che causano cefalea, come l’arterite a cellule giganti, i tumori cerebrali e gli ematomi subdurali (che possono risultare dalle cadute), sono più comuni nelle persone anziane.

Il trattamento delle cefalee può essere limitato per tali persone, in quanto più soggette a disturbi che impediscono loro di assumere alcuni dei farmaci utilizzati per trattare le emicranie e le cefalee a grappolo (triptani e diidroergotamina, vedere la tabella Alcuni farmaci utilizzati per trattare l’emicrania). Questi disturbi includono angina, coronaropatia e ipertensione arteriosa.

Se gli anziani hanno bisogno di assumere farmaci per trattare le cefalee che possono causare sonnolenza, devono essere sorvegliati attentamente.