Può essere necessario un intervento chirurgico per i soggetti con pressione oculare estremamente alta, non efficacemente controllata con un collirio, che non riescono ad applicare il collirio, che sviluppano effetti collaterali intollerabili al collirio o che avevano già un grave danno del campo visivo quando si sono recati la prima volta dal medico.

Nei soggetti con glaucoma ad angolo aperto può essere utilizzata la chirurgia laser per aumentare il drenaggio (trabeculoplastica con laser), oppure nei soggetti con glaucoma ad angolo chiuso acuto o cronico per creare un’apertura nell’iride (iridotomia periferica con laser). La chirurgia laser deve essere effettuata in un ambulatorio medico, un ospedale o una clinica. Per evitare il dolore, viene usato un collirio anestetico. In genere i pazienti possono andare a casa lo stesso giorno. Le evidenze suggeriscono che, per il glaucoma ad angolo aperto, il trattamento con la chirurgia laser è quantomeno altrettanto efficace quanto la terapia farmacologica. È accettabile e spesso consigliabile iniziare il trattamento con trabeculoplastica laser nei soggetti con nuova diagnosi.

La complicanza più comune della chirurgia laser è un temporaneo aumento della pressione oculare, che viene trattato con colliri per il glaucoma. Raramente, il laser usato per la chirurgia può ustionare la cornea, ma tali ustioni di solito guariscono rapidamente.

L’intervento di filtrazione del glaucoma è un altro intervento chirurgico di cui i medici si avvalgono per trattare il glaucoma. L’intervento consiste nel creare una nuova via di drenaggio (trabeculectomia o l’impianto di uno shunt) attraverso cui il liquido supera i canali di deflusso ostruiti e scorre fuori dall’occhio. L’intervento tradizionale di filtrazione del glaucoma di solito viene effettuato in ospedale. Di solito, il paziente può tornare a casa il giorno stesso.

Le procedure a spessore parziale (viscocanalostomia, sclerectomia profonda e canaloplastica) sono procedure di filtrazione alternative usate per rimuovere solo una parte del sistema di drenaggio per migliorare il deflusso del liquido. Queste procedure possono essere eseguite in ospedale o in un centro di chirurgia ambulatoriale. Di solito, il paziente può tornare a casa il giorno stesso.

Raramente la procedura di filtrazione con trabeculectomia causa una grave infezione dell’occhio (endoftalmite). L’intervento di filtrazione del glaucoma può causare accelerazione dello sviluppo della cataratta, pressione oculare troppo bassa o edema nella parte posteriore dell’occhio.