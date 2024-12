Analgesici

Interventi comportamentali e psicologici

Per le cefalee croniche, determinati farmaci utilizzati per trattare le emicranie

Per la maggior parte delle cefalee muscolo-tensive da lievi a moderate, quasi tutti gli antidolorifici (analgesici) da banco, come aspirina, paracetamolo o ibuprofene, possono essere d’aiuto. Un massaggio sull’area interessata può alleviare il dolore. La maggior parte delle persone con cefalee episodiche da lievi a moderate non si reca da un operatore sanitario.

Se gli analgesici da banco sono inefficaci e le cefalee sono gravi, probabilmente non si tratta di cefalea muscolo-tensiva, ma possibilmente di un’emicrania.

In alcune persone la caffeina, componente di alcuni farmaci per la cefalea, potenzia l’effetto analgesico. Tuttavia, l’abuso di analgesici o caffeina (nelle preparazioni per la cefalea o nelle bibite che ne contengono) può causare emicranie quotidiane. Queste cefalee, chiamate cefalee da abuso di farmaci, possono essere presenti la mattina al risveglio. Le cefalee possono anche aggravarsi o insorgere quando i farmaci utilizzati per trattarle vengono interrotti improvvisamente. I pazienti devono quindi collaborare strettamente con il medico per cambiare i farmaci e affidarsi a interventi comportamentali e psicologici ove possibile.

Gli interventi comportamentali e psicologici sono spesso efficaci, specialmente se si utilizzano anche farmaci. Questi interventi includono tecniche di rilassamento e di gestione dello stress.

Se le cefalee di tipo tensivo sono croniche, possono essere utili alcuni farmaci utilizzati per prevenire l’emicrania, in particolare l’amitriptilina (un antidepressivo triciclico).