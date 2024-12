Cefalea da abuso di farmaci

La cefalea si verifica 15 giorni o più al mese in soggetti che assumono paracetamolo, aspirina o un altro farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) oppure 10 giorni o più al mese in soggetti che assumono ergotamina, triptani, oppioidi o combinazioni di farmaci per la cefalea come trattamento per un disturbo da cefalea.