Cefalee a grappolo

Possono essere usati i seguenti farmaci per interrompere (arrestare) una cefalea a grappolo agli inizi o per evitare che progredisca:

Ossigeno somministrato con maschera facciale

Un triptano o diidroergotamina somministrati tramite iniezione (vedere la tabella Alcuni farmaci utilizzati per trattare l’emicrania)

Zolmitriptan (un tipo di triptano) o un anestetico locale (come la lidocaina) assunto come spray nasale

La cefalea a grappolo può anche essere fermata mediante la stimolazione del nervo vago (il X nervo cranico), che trasporta gli impulsi elettrici tra (da e verso) il cervello e diverse parti di testa, collo e tronco. La stimolazione del nervo vago può essere eseguita in modo non invasivo (ovvero senza incidere la cute o inserire uno strumento nel corpo). Per farlo, si posiziona un dispositivo manuale su un punto del collo dove si avverte il polso. Questo dispositivo invia un lieve corrente elettrica attraverso la cute per attivare il nervo vago dall’esterno del corpo. La corrente percorre il nervo vago e giunge fino al cervello, contribuendo a controllare il dolore.