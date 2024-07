Malattia da altitudine

Per tutte le forme di mal di montagna acuto, la discesa ad altitudini inferiori rappresenta il trattamento migliore.

Per i sintomi lievi, interruzione dell’ascesa e trattamento dei sintomi con farmaci

Per le forme gravi o a lenta risoluzione di mal di montagna acuto, discesa a quote inferiori e trattamento con farmaci

Per l’edema cerebrale da alta quota (ECAQ) e l’edema polmonare da alta quota (EPAQ), discesa immediata a bassa quota e farmaci (se la discesa non è possibile, farmaci e somministrazione di ossigenoterapia o trattamento in una camera iperbarica portatile)

Le persone che presentano gonfiore delle mani, dei piedi e del viso non necessitano di trattamento. Il gonfiore si risolve spontaneamente dopo pochi giorni o in seguito alla discesa. Il sonno di scarsa qualità è un problema comune in alta quota, anche tra le persone sane, ma di per sé non è un motivo per scendere ad altitudini inferiori.

I soggetti affetti da forme lievi di mal di montagna acuto (MMA) devono interrompere l’ascesa e riposare. Non devono continuare a salire a quote più elevate finché i sintomi non scompaiano. Altri trattamenti includono la somministrazione di liquidi e paracetamolo o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per alleviare la cefalea. La somministrazione di liquidi non tratta il MMA, tuttavia, risolve la disidratazione, i cui sintomi possono assomigliare a quelli del MMA. La maggior parte dei soggetti con MMA migliora entro un giorno o due. A volte, vengono somministrati l’acetazolamide o il desametasone per contribuire ad alleviare i sintomi.

Se la sintomatologia del MMA presenta maggiore gravità, persiste o peggiora nonostante il trattamento, è opportuno scendere a una quota inferiore, preferibilmente almeno 500-1.000 metri più in basso. Frequentemente, la discesa offre un rapido sollievo. Inoltre, vengono somministrati liquidi, paracetamolo o FANS, e acetazolamide o desametasone.

Le persone che sviluppano EPAQ devono scendere immediatamente a bassa quota e ricevere ossigeno, se disponibile. La nifedipina è utile temporaneamente perché riduce la pressione arteriosa nelle arterie polmonari. Durante la discesa si devono evitare gli sforzi fisici intensi, in quanto possono peggiorare l’edema polmonare. Se si torna tempestivamente a bassa quota, solitamente un EPAQ si risolve entro 24-48 ore. La maggior parte dei soggetti che sviluppano un EPAQ viene ricoverata in ospedale ma, se hanno familiari o amici che possono controllarli, in alcuni casi (per esempio in aree con risorse mediche adeguate, quali le località sciistiche) possono essere dimessi sotto terapia con ossigeno supplementare.

Quando si manifesta l’ECAQ, si deve immediatamente scendere alla quota più bassa possibile e assumere ossigeno e desametasone. Può essere associata la somministrazione di acetazolamide.

Quando non è possibile scendere tempestivamente a una quota inferiore e la condizione è grave, per guadagnare tempo, si può utilizzare un sacco iperbarico, ossia un dispositivo costituito da un leggero sacco portatile in tessuto sufficientemente grande da contenere una persona e dotato di una pompa azionata manualmente. La persona interessata viene chiusa ermeticamente nel sacco, la cui pressione interna viene aumentata mediante la pompa. L’aumento della pressione simula la discesa di quota. La persona rimane nel sacco fino a quando i sintomi non si risolvono. Il sacco iperbarico ha la stessa efficacia dell’ossigeno supplementare, che spesso non è disponibile durante le scalate, ma non sostituisce la discesa.