Esame elettrofisiologico

Si esegue in ospedale. Dopo l’iniezione di un anestetico locale, il medico inserisce un catetere con minuscoli elettrodi all’apice in una vena dell’inguine, del braccio o del collo attraverso una puntura eseguita con un ago. Il catetere viene fatto passare attraverso i principali vasi fin nelle camere cardiache, utilizzando come guida la radioscopia (una procedura radiografica continua). Il catetere viene utilizzato per registrare l’elettrocardiogramma (ECG) dall’interno del cuore e per rilevare la precisa sede delle vie di conduzione elettrica.

Durante la procedura viene talvolta eseguita l’ablazione con radiofrequenza; utilizza il calore generato da onde radio per distruggere eventuali connessioni elettriche anomale nel cuore e prevenire ulteriori aritmie del paziente senza la necessità di una terapia farmacologica continua.

La crioablazione è simile all’ablazione con radiofrequenza, ma usa il congelamento invece del calore per distruggere eventuali connessioni elettriche anomale.