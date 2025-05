La stenosi mitralica è quasi sempre causata da

La febbre reumatica è una malattia infantile che si sviluppa talvolta dopo una faringite streptococcica o una scarlattina non trattate. Oggi però, la febbre reumatica è rara in Nord America e in Europa Occidentale perché viene fatto largo uso di antibiotici al fine di trattare le infezioni. Pertanto, in queste regioni, la stenosi mitralica si verifica principalmente nei soggetti di età avanzata, che hanno contratto la febbre reumatica e non hanno potuto avvalersi della terapia antibiotica durante la loro giovinezza o in soggetti emigrati da regioni in cui non sia diffuso l’uso di antibiotici. In queste aree, la febbre reumatica è frequente e determina stenosi mitralica in adulti, adolescenti e, talvolta, persino nei bambini. In genere, se la febbre reumatica è la causa della stenosi mitralica, i lembi della valvola mitrale sono parzialmente fusi tra loro.

In alcuni soggetti anziani, la valvola invece si deteriora e accumula depositi di calcio. In tali soggetti, la stenosi mitralica tende ad essere meno grave.

La stenosi mitralica può raramente essere presente anche alla nascita (congenita). I neonati con tale malattia raramente superano i 2 anni di vita se non vengono sottoposti a intervento chirurgico.