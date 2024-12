Esame obiettivo

Ecocardiografia

In genere i medici formulano la diagnosi in base al tipico soffio cardiaco (suono anomalo del cuore) udibile con uno stetoscopio e ai risultati dell’elettrocardiogramma. L’ecocardiogramma è la procedura migliore per valutare la gravità della stenosi aortica (misurando la dimensione dell’orifizio valvolare) e la funzione del ventricolo sinistro.

I pazienti affetti da stenosi aortica, ma asintomatici, vengono spesso sottoposti a test da sforzo. I soggetti con angina, respiro affannoso o svenimento durante il test da sforzo sono a rischio di complicanze e possono necessitare di trattamento.

Se il test da sforzo è anomalo o se il soggetto manifesta dei sintomi, di solito è necessario ricorrere al cateterismo cardiaco per determinare l’eventuale presenza di coronaropatia. Il cateterismo cardiaco è spesso praticato quando è in programma un intervento di sostituzione della valvola aortica, in modo tale da identificare eventuale coronaropatia, anch’essa trattabile in sede di intervento cardiochirurgico.